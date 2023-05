A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realizará uma pré-seleção para novos alunos no dia 16 de junho, em Ipatinga. A seletiva será realizada na Academia Olguin. Os interessados têm até o dia 12 de junho para realizarem as inscrições no site da escola (www.escolabolshoi.com.br). Além do cadastro, o candidato terá que realizar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 30,00.

Os aprovados terão a oportunidade de participar da Seleção Nacional e concorrer a uma bolsa de estudos de 100% na Escola Bolshoi, em Joinville (SC). A seletiva nacional será nos dias 6 e 7 de outubro, na sede da escola.

Participam dos testes meninas nascidas em 2013 e 2014 e meninos nascidos de 2012 a 2014, para ingresso no 1٥ Ano de Dança Clássica. Essa etapa da pré-seleção contará com a presença de profissionais do Bolshoi que irão analisar as habilidades físicas e artísticas dos candidatos.

Para os candidatos que já possuem conhecimento em dança será realizada a pré-seleção para meninas nascidas de 2006 a 2012 e meninos nascidos entre 2006 a 2011. Nesse caso, haverá uma aula de dança, onde os profissionais do Bolshoi analisam a capacidade dos candidatos em realizar exercícios básicos da prática de dança na barra, centro e, para as meninas, o uso das sapatilhas de ponta.

Aqueles com conhecimento de dança que forem aprovados participaram da Chamada Especial. Essa fase é uma imersão dentro da Escola Bolshoi, realizando aulas durante uma semana, que ocorre entre os dias 25 e 29 de setembro.

OUTROS BENEFÍCIOS DA ESCOLA BOLSHOI

Além das aulas gratuitas, o selecionado também receberá alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência/urgência pré-hospitalar.

É necessário que o aluno apresente bom desempenho tanto na Escola Bolshoi quanto no ensino médio e fundamental. Isso porque a ausência de boas notas implica na perda da bolsa de estudo.

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil já formou 432 bailarinos e 70% atuam na área da dança pelo Brasil e exterior. A empregabilidade relaciona-se com a realidade de todo e qualquer profissional. Atualmente os jovens formados no Bolshoi Brasil atuam em 26 países e em cinco continentes.

Com informações do Diário do Comércio