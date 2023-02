Às vésperas do Carnaval, a Escola Okolofé do Samba tem mais um motivo para comemorar este ano. Nas últimas sessões extraordinárias de fevereiro, foi aprovado na Câmara Municipal de Ipatinga um projeto de lei que inclui a entidade entre as entidades de utilidade pública do município. O texto (PL nº 02/23) ainda aguarda a sanção do Poder Legislativo para virar lei.

A declaração de utilidade pública é uma importante conquista para a escola, que poderá contar com recursos públicos para manter suas atividades e desenvolver projetos culturais para a comunidade. A medida também reconhece o valor da cultura popular brasileira e da contribuição das escolas de samba para a identidade do município.

Durante a votação, diversos vereadores destacaram a importância da “Okolofé do Samba” para o carnaval e para a preservação da cultura da cidade. Destacaram ainda o trabalho conduzido por Geraldo Santos, idealizador e presidente da escola, que acompanhou pessoalmente a votação.

“A Escola de Samba Okolofé do Samba é agora uma entidade de utilidade pública municipal. O projeto de lei que concede o título, de nossa autoria, foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal. Isso é um reconhecimento ao grande trabalho realizado pela Okolofé nos últimos anos”, afirmou a vereadora Cecília Ferramenta.