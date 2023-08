O Centro Cultural Usiminas e o Centro de Memória Usiminas estarão abertos no feriado desta terça-feira (15), em que se comemora a Assunção de Nossa Senhora, com atrações voltadas para a comunidade do Vale do Aço. A mostra “A Qualquer Fagulha”, do artista contemporâneo José Bento, fica exposta na Galeria Hideo Kobayashi, das 12h às 20h, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e encanta o público.

A Ação Educativa do Instituto Usiminas também movimenta Ipatinga. Com duas sessões, às 14h e às 16h, as famílias poderão se aventurar na oficina de esculturas sonoras, que também conta com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A bilheteria e a Biblioteca Central de Ideias também funcionarão normalmente.

O Centro de Memória Usiminas vai receber o projeto Pedra Mole – Estação das Artes em um novo formato nos dias 14, 15 e 26/08. A viagem para contar a história da centenária Estação será em um espaço cenograficamente adaptado com imagens das Ruínas da Estação Pedra Mole, por meio do espetáculo “Retrato de Trem”.

Além da atração, o público terá a oportunidade de visitar o Centro de Memória Usiminas, que dá acesso de maneira interativa e com recursos de tecnologia à história da indústria do aço, da Usiminas e do município.

PROGRAMAÇÃO

15/08

Funcionamento do Centro Cultural Usiminas:

Bilheteria aberta

Biblioteca Central de Ideias

Aberta

Exposição:

“A Qualquer Fagulha”, de José Bento

Realização: Eletra Serviços Culturais (MG)

Horário: 12h às 20h

Ação Educativa

Oficina de Esculturas Sonoras

Realização: Ação Educativa do Instituto Usiminas (MG)

Horário: 14h e 16h

14, 15 e 26/08

Projeto Pedra Mole – Estação das Artes Ano II, no Centro de Memória Usiminas:

Horários: 9h30 e às 14h

Agendamento gratuito pelo WhatsApp da Ação Educativa do Instituto Usiminas: (31) 98437-3330