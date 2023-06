A exposição do artista plástico Marcílio Caldeira, intitulada ‘Biodiversidade’, está aberta à visitação do público na Estação Memória Zeza Souto, no Centro de Ipatinga, até o dia 20 de junho, próxima terça-feira.

Ao todo, são nove telas a serem apreciadas, que representam a natureza de forma singular e carregam traços do estilo surrealista. Nelas, as imagens ganham formas imaginárias, transcendendo a realidade, com percepção em terceira dimensão.

Marcílio Caldeira é artista plástico e conta que começou a pintar em papelão. Para as obras em 3D, seus elementos principais são massa, cascalho e pedras. Nesse trabalho, ele evidencia seu apreço pela natureza. “Gosto de imaginar paisagens e passá-las para os quadros, sem qualquer compromisso com o real. Em alguns casos, fica a critério do público interpretá-los”, diz.

Com mais de 45 anos dedicados à pintura, ele comenta sobre a escolha temática do novo trabalho. “O Brasil é um dos países com a maior floresta do mundo; pretendi mostrar tudo isso. Quero mostrar a importância da natureza, a biodiversidade e a fauna”, comenta.

As obras, pintadas em acrílico e alto-relevo, já percorreram outros países, como Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos.

A Prefeitura de Ipatinga tem buscado valorizar o trabalho dos artistas do município, oportunizando espaços para que a população aprecie a sua produção cultural. Ainda nesta semana, a exposição de pinturas ‘Biodiversidade’ pode ser visitada até sexta-feira, das 8h às 18h, na Estação Memória, que fica localizada na rua Belo Horizonte, 272, Centro, Ipatinga. Os quadros ainda ficam expostos na segunda e terça-feira da próxima semana, no mesmo horário.