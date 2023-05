Entre os dias 25 e 28 de maio, Minas Gerais se transforma no cenário perfeito para os apreciadores e cultivadores de Bonsai. Isso porque as famosas “árvores em bandeja”, plantas com dimensões reduzidas plantadas em um vaso de pequena profundidade, ganham uma iniciativa exclusivamente para elas, o “Evento Bonsai 2023”.

Realizado no Museu dos Bonsais, dentro do clube Thermas Internacional de Minas Gerais, às margens da BR–040, em Esmeraldas, a programação conta com 4 experientes demonstradores no cultivo de bonsais que vão realizar demonstrações, explicando detalhadamente os devidos cuidados e quais ferramentas usar para o melhor crescimento do bonsai. Além disso, o público também vai poder se divertir e adquirir conhecimento nos diversos workshops disponíveis. Uma forma de aprofundar informações, receber orientações e esclarecer dúvidas.

Francisco Corrêa, idealizador do museu e que há mais de 30 anos se dedica ao cuidado dessas plantas, está empolgado para a nova edição do evento. Ele garante que o público irá ficar satisfeito com o que vai encontrar local. “Muita amizade, confraternização e muito conhecimento em um ambiente estruturado e preparado pra receber os amigos da melhor maneira possível”, ressalta.

O acesso ao museu e ao clube Thermas Internacional de Minas Gerais é gratuito. Porém, para participar do conteúdo técnico é necessário realizar a inscrição prévia, mediante a pagamento, pelo Sympla.

Ao longo desses quatro dias, o Evento Bonsai 2023 também vai oferecer premiações para concurso de Jovens Talentos e a 1ª Expo do Evento Bonsai. Os participantes devem enviar uma foto do seu bonsai antes do evento para que sejam selecionados. As árvores devem ser expostas com mesa e planta da empresa. As plantas precisam chegar sexta-feira antes das 10:00 e podem ser retiradas no domingo depois das 13:00.

O Evento Bonsai 2023 fica ainda melhor com as atrações de peso, já confirmadas, de dentro e fora do País. “Nosso evento recebe todos os anos os melhores artistas do Brasil e do mundo. Esse ano, teremos como atrações principais, Koji Hiramatsu do Japão, Mauro Stemberger da Itália, Nacho Marin da Venezuela, Will Beddeley do Reino Unido e Humberto Nakanishi do Brasil”, conta Francisco, orgulhoso.

Para participar do “Evento do Bonsai”, iniciativa criada em 2006 e realizada no Museu do Bonsai desde 2014, basta efetuar a compra do ingresso pelo Sympla. Depois da compra da inscrição é preciso entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp no número (31)97525-6693, para assegurar a reserva de chalé ou hotel, já que a compra da inscrição não garante sua reserva (hospedagem).

A inscrição dá direito a assistir todas as demonstrações. No entanto, os workshops são a parte, sendo necessário estar inscrito para participar.

Serviço:

Local: Thermas Internacional de Minas Gerais, Esmeraldas – MG

Endereço: BR 040 – KM 497, Esmeraldas – Minas Gerais, Brasil (Museu do Bonsai Francisco Correa).

Data/Hora: 25 a 28 de maio, das 08h às 20h

Ingressos pelo Sympla

– Após a compra de sua inscrição entre em contato pelo telefone/ whatsapp: (31)97525-6693, para assegurar sua reserva de chalé ou hotel.

– A inscrição dá direito a assistir a todas as demonstrações, workshops são a parte.

*Obs.: a compra da inscrição não garante sua reserva (hospedagem).

– para participar dos workshops é necessário estar inscrito!

– O acesso ao museu e ao clube Thermas Internacional de Minas Gerais é gratuito.

DEMONSTRADORES PRESENTES

– Koji Hiramatsu (Japão)

– 26/05/2023 (Sexta-feira) 14:00 às 18:00 – Workshop Pinheiros Seara (Vagas limitadas).

– 27/05/2023 (Sábado) – 14:00 às 18:00 – Demonstração Koji.

– 28/05/2023 (Domingo) – 09:00 às 13:00 – Workshop Juniperos (Vagas limitadas)

– Nacho Marín (Venezuela)

– 26/05/2023 (Sexta-feira) 14:00 às 18:00h – Demonstração.

– 27/05/2023 (Sábado) 09:00 às 13:00h – Workshop Nativas Brasileiras (Vagas Limitadas).

– Mauro Stemberger (Itália)

– 28/05/2023 (Domingo) 09:00 às 14:00 -Demonstração.

– Will Baddeley (Reino Unido)

– 27/05/2023 (Sábado) 09:00 às 13:00 – Demonstração.

– 27/05/2023 (Sábado) 14:00 às 18:00h – Workshop Madeira Morta com Máquinas (Vagas limitadas).

– Humberto Nakanishi (São Paulo – Brasil)

– 26/05/2023 (Sexta-feira) 09:00 ás 12:00h – Demonstração.

PROGRAMAÇÃO:

– 25/05/2023 – quinta-feira:

– Das 14:00 às 18:00h – Concurso Novos Talentos.

– 26/05/2023 – sexta-feira:

– Das 09:00 às 12:00 – Demonstração Humberto Nakanishi.

– Às 13:00h – Apresentação demonstradores e Evento e abertura da Exposição de Bonsais.

– Das 14:00 às 18:00 – Demonstração Nacho Marín.

– Das 14:00 às 18:00 – Workshop Koji sobre Pinheiros Negros (Vagas limitadas).

– Às 20:00 – Jantar de Boas Vindas e premiação Novos Talentos.

– 27/05/2023 – sábado:

– Das 09:00 às 13:00h – Workshop Nacho Marín sobre Nativas Brasileiras (Vagas limitadas).

– Das 09: 00 às 13:00h – Demonstração Will Baddeley.

– Das 14:00 às 18:00h- Demonstração Koji Hiramatsu.

– Das 14:00 às 18:00h – Workshop Will Baddeley sobre Madeira Morta com Máquinas (Vagas limitadas).

– Às 20:00- Jantar formal com premiações Bonsai da Exposição.

– 28/05/2023 – domingo:

– Das 09:00 às 13:00 – Workshop Koji Hiramatsu sobre Juniperos (Vagas Limitadas).

– Das 09:00 às 14:00 – Demonstração Mauro Stemberger e Alunos.

– Às 13:00h – Encerramento da Exposição dos Bonsais.

– 1ª Exposição do Evento Bonsai

– Os participantes devem enviar uma foto do seu bonsai antes do evento para que sejam selecionados.

– As árvores devem ser expostas com mesa e planta da empresa

– As plantas devem chegar sexta-feira antes das 10:00.

– E podem ser retiradas no domingo depois das 13:00.

– Premiações dos Demonstradores:

– Nacho Marín: “Melhor Planta Nativa”

– Koji Hiramatsu: “Melhor Conífero (Pinheiro)”.

– Will Baddeley: “Melhor Escultura”.

– Mauro Stemberger: ” Melhor Bonsai da Exposição”.