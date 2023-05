A Secretaria de Governança Educacional e Cultura e da Diretoria de Cultura de Coronel Fabriciano, lança na próxima semana uma programação cultural visando comemorar a 21ª Semana Nacional de Museus.

A temporada que propõe refletir sobre a importância dos museus na promoção da saúde mental, educação ambiental e inclusão social acontece entre os dias 15 e 21 de maio e é aberta aos museus, às instituições de memória e aos espaços e aos centros culturais brasileiros.

Em Coronel Fabriciano, o Museu Histórico José Avelino Barbosa elaborou uma série de eventos com participação da comunidade inserindo o município neste importante evento nacional que tem à frente o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), órgão vinculado ao Ministério da Cultura.

A programação inclui visitas a monumentos tombados e palestras em parceria com o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura, já que o tema deste ano aborda a sustentabilidade ambiental.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Ação Educativa: Palestras – Relação Museu Histórico e Meio Ambiente

Público: Alunos da educação básica das redes pública e particular de ensino.

Período: 15 a 19 de maio, de 8h às 9h30

Local: Auditório Maria Angélica, Paço Municipal

Ação Educativa: Visita Guiada à Igreja Matriz e à Capela Nossa Senhora Auxiliadora

Público: Alunos da educação básica das redes pública e particular de ensino. Bens e acervos protegidos, meio ambiente preservado.

Período: 15 a 19 de maio, de 9h40 às 11h

Ação Educativa: Visita ao Museu José Avelino Barbosa

Público: em geral

Período: 15 a 19 de maio, 14h às 18h (horários agendados)

Ação Educativa: Visita ao Museu José Avelino Barbosa

Público: Pacientes CAPSI (Centro de Atenção Psicossocial Infantil) e CAPS 2/Casam (Centro de Atenção Psicossocial)

Período: 17 e 18 de maio, 14h às 18h

SEMANA NACIONAL DE MUSEUS

A Semana Nacional de Museus tem por objetivo promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros; aumentar o público visitante e intensificar a relação dos museus com a sociedade. Neste ano, o tema abordado “Museus, sustentabilidade e bem-estar” aproxima meio ambiente e saúde com foco no bem-estar global, ação climática e vida na Terra, três dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).