As férias no Instituto Usiminas encerram com resultado positivo, durante o mês de janeiro. Mais de 200 pessoas participaram da temporada de atrações gratuitas, que contou com os espetáculos de teatro Histórias Contadas e oficinas livres de pintura no Tardes de Criação. A programação foi realizada pelo Instituto Usiminas com o patrocínio da Usiminas, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac 212835).

Lançado nessas férias pela Ação Educativa, o Histórias Contadas brindou o público com atrações de artes cênicas de grupos locais e de Belo Horizonte, na Biblioteca Central de Ideias. A plateia pode assistir às peças “O Menino da Cabeça de Papelão”, com o grupo Casa Laboratório (Ipatinga), e “João de Barros”, apresentado pelo artista Charles Valadares (BH).

O Tardes de Criação convidou as famílias participantes a experimentarem técnicas em Oficinas de Pintura conduzidas pelo artista Pedro Ton, a partir de referências, ativações e materiais do universo da arte, as oficinas propõem experimentos de pintura com aquarela, guache e poesia visual. Fechando a programação de férias, o Rota 60 saiu do bairro Ideal e percorreu a cidade apresentando parte do patrimônio histórico-cultural do município, em uma rica experiência de aprendizado.

“Tivemos a alegria de abrir a programação de 2023 da Ação Educativa do Instituto Usiminas com atrações muito especiais, envolvendo famílias e comunidade com públicos de todas as idades. A temporada sinalizou o quão especial serão as atrações que estamos preparando para celebrar os 20 anos da Ação Educativa, que serão completados neste ano. Perceber que essa adesão do público segue crescendo é muito animador”, declarou o coordenador da Ação Educativa do Instituto Usiminas, João Paulo Andrade.

Encerrando em 28 de janeiro, a “Integra: a cultura de um povo, o desenvolvimento de um país” levou quase 1.500 visitantes à Galeria do Centro Cultural Usiminas, em quatro meses, para desbravar importantes setores da nossa economia, por meio de painéis explicativos, vídeos, maquetes e jogos, os visitantes. O público pode conhecer melhor a Agropecuária, a Construção, a Energia, a Mineração, o Transporte, a Cultura e o Desenvolvimento, pautados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU. A exposição foi realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e contou com o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas.