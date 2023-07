A coordenação do Fest Gospel Ipatinga, que acontece no final deste mês, no Parque Ipanema, divulgou neste sábado (15) a lista com os nomes dos 16 cantores classificados para participarem do festival “Talentos Regionais”, que será uma das atividades do evento. Pelo regulamento, os três primeiros colocados receberão troféu e gravarão um videoclipe interpretando a canção premiada.

Ao todo, 46 vocalistas participaram da seletiva, encerrada no último dia 10. O evento é realizado pela Associação AMO e tem apoio da Prefeitura de Ipatinga. Serão dois shows nacionais ao vivo, com Jefferson & Suellen e o cantor Paulo Neto, nos dias 28 e 29 de julho, respectivamente.

Segundo informações da coordenação, foram selecionados para cantarem nos dois dias os seguintes vocalistas: Cátia Araujo, Débora Gandra, Denismara Silva, Fabrício Ângelo, Fabrina Soares, Giovanna Sidlmayer, Ítalo Ademir, Laysla Ketlen, Lorena Nascimento, Lorena Oliveira, Marcos Antonio, Milena Maia, Paulo Felipe, Rafaela Ribeiro, Samara Souza e Thalia Duarte.

Pelo regulamento, os jurados definirão os vencedores julgando, além da melhor torcida, os seguintes quesitos na performance: afinação, ritmo, presença de palco, interpretação, extensão, tessitura e habilidades vocais.