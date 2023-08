A Serra dos Cocais, zona rural de Coronel Fabriciano, será palco das celebrações em honra à Nossa Senhora do Rosário. A programação começa neste sábado (5), às 18h30, com a Santa Missa, e segue até domingo (6) às 14h, com café, missa, trança fitas e procissão dos marujos pelas ruas da comunidade, além do tradicional bingo.

O evento é realizado pela comunidade de São José dos Cocais (Cocais de Cima) com apoio das Gerências de Cultura e de Turismo da Prefeitura de Coronel Fabriciano. A festa é promovida anualmente como tradição da comunidade desde a década de 1950 e apresenta as manifestações religiosas e culturais da localidade aos visitantes.

“A festa é um momento de confraternização e devoção a Nossa Senhora Rosário, padroeira da comunidade local. É também uma oportunidade de mostrar a cultura e as tradições da Serra dos Cocais para pessoas de outros lugares, que prestigiam o evento, além de ser uma fonte de geração de renda para a Paróquia e comunidade e ainda, reforçar cultura local como a devoção a Nossa Senhora do Rosário e a Marujada”, explica a coordenadora de Cultura do município, Bia Antunes.

PROGRAMAÇÃO:

Sábado | 5 de Agosto

18h30 – Santa Missa

19h30 – Hasteamento da Bandeira

20h – Procissão com imagem de N. Sra. do Rosário até a casa do rei da Festa, onde será servido o jantar

Domingo | 6 de Agosto

7h – Café da manhã

8h – Procissão com imagem de N. Sra. do Rosário

10h – Santa Missa

12h – Almoço

13h – Trança fitas e desfile de marujos pelas ruas da comunidade

14h – Bingos