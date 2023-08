O Festival de Música Gospel de Timóteo 2023 divulgou ontem (16) a lista dos artistas classificados para se apresentarem no palco do evento, que acontecerá nos dias 8 e 9 de setembro na Praça 1º de Maio. A seleção ocorreu por meio de votação popular que mobilizou a toda comunidade de Timóteo, sendo classificados os dez cantores mais bem votados. A lista completa está disponível pelo link: timoteo.mg.gov.br/festivalgospel . O Festival é realizado pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo e faz parte do calendário de eventos oficiais do município.

Mais de 65 mil votos foram recebidos pelos 53 candidatos classificados na fase de votação popular. Os dez candidatos mais votados foram (pela ordem): Rafael Coimbra, Bernardo, Brunelli Torres; Ester Assis; Ana Luiza Araújo; Flávio Vlog; Milena Maia; Paola Rosa; Caio Vilanova; e Nertinho. O Festival de Música Gospel tem como finalidade valorizar novos talentos por meio da abertura de um espaço para apresentações musicais, além de promover a integração das famílias de Timóteo.

Após a finalização do prazo de votação, a organização do festival realizou novamente a apuração dos números de telefones votantes para verificação de eventuais inconsistências, de forma a legitimar a votação de cada candidato.

ENSAIOS

O Festival de Música Gospel promoverá no dia 26 de agosto, na Praça 29 de Abril, às 19h, o primeiro ensaio geral, reunindo os artistas classificados. No dia 7 de Setembro, na Praça 1º de Maio, haverá um novo ensaio no mesmo horário. Os eventos são abertos ao público. Os dez candidatos mais votados se apresentarão no Festival de Música Gospel na seguinte ordem: as posições entre o 6º e 10º lugar se apresentarão no dia 08 de setembro e do 1º ao 5º se apresentarão no dia 09 de setembro. Os artistas serão premiados com troféus pela participação.