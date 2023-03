A comunidade do Vale do Aço terá mais uma opção cultural e de lazer com o lançamento do Festival de Cultura de Timóteo (Festim) neste final de semana na Praça 1º maio, no Centro Norte, e na Praça 29 de Abril, Centro Sul. Realizada pela Subsecretaria de Cultura, Esporte e Lazer da Secretaria de Educação de Timóteo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, responsáveis pela gestão do projeto Família na Praça, a primeira edição do festival traz como temática as comemorações do Mês da Mulher e trará as vozes das cantoras Bianca Martins e Diva Carvalho – talentos da própria cidade.

Criado no final de 2021, o projeto Família na Praça tem como objetivo tem como objetivo principal permitir que a praça seja destinada para o uso coletivo das famílias e moradores em atividades de lazer, culturais e sociais. Esse projeto, acontece de quinta a domingo, na Praça do Coreto (1º de Maio), referência turística do município. Com o lançamento do Festim nas duas praças, o projeto ganha uma dimensão maior no cenário cultural da cidade e região.

A programação do Festim deste final de semana terá, na sexta-feira (10), a cantora Bianca Martins que se apresentará na Praça 1º de Maio e, no sábado (11), Diva Carvalho na Praça 29 de Abril, ambas com repertório diversificado e que promete agradar ao público presente. A programação do Festim começa a partir das 20h nos dois dias.

A atual estrutura do projeto Família na Praça, na Praça 1º de Maio, conta com barraquinhas de alimentação, food truck´s, aluguel de brinquedos e carrinhos elétricos, bem como mesas e cadeira, e outros equipamentos de entretenimento, que ficam posicionados na rua ao lado do Ginásio Poliesportivo Iorque José Martins, entre as Ruas Vinte e Cinco de Agosto e Vinte Um de Abril. Já a Praça 29 de Abril tem no seu entorno uma boa estrutura de lazer com bares, lanchonete, pizzaria e sorveteria entre outros.