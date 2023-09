Para o fim de semana, a programação cultural da semana na Fundação Aperam Acesita traz dois espetáculos. Na sexta-feira (29), às 20h, a peça Cansei de Ser Moderna (Agora eu Quero ser Eterna!) integra a Mostra DaMa 9 Anos – Grupo Bem Viver. No espetáculo musical, mulheres 50+ discutem relações, etarismo, amizade. Tudo com muito bom humor e leveza. Classificação: Livre. Ingressos antecipados / meia-entrada: R $25 – no dia / inteira: R$ 50.

No sábado (30), às 20h30, tem Estação 97 – O Show do músico Dário de Freitas. Ele apresentará um pouco do que leva ao ar no seu programa. O Show. Conta com a direção musical de Douglas Neto e a participação de músicos renomados. Muita prosa boa, participação de convidados e, é claro, muita música raiz, ao som da Viola Caipira. Classificação: Livre. Ingressos antecipados / meia-entrada: R$25 – no dia / inteira: R$50.

EXPOSIÇÃO

Até o próximo sábado (30), o público poderá visitar a Exposição Olhares Diversos, no Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita, em Timóteo. A mostra coletiva reúne 101 obras de pinturas, ilustrações, esculturas, grafites, bordados e origamis produzidas por 52 artistas do Vale do Aço e região. Está aberta a visitação de segunda a sexta, 8h às 11h e das 13h às 17h.

Mais informações: 3849-7744.