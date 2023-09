Escolas do Vale do Aço poderão apreciar e conhecer a história de dois artistas renomados em apresentações lúdicas e poéticas. A vida e a obra de Van Gogh e Portinari ganham o palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas em mais uma temporada da Série Espetáculos Didáticos, realizada pela Ação Educativa do Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Serão quatro sessões nos próximos dias 27 e 28 de setembro. As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas.

Na quarta-feira (27), a Cia Druw de Dança Contemporânea apresenta o espetáculo Girassóis e mergulha na alma de Van Gogh, em suas histórias, obras e paixão pela natureza. Na peça, as criações do pintor ganham um cenário leve e refletem sua força, “como as pinceladas pulsantes de emoção que marcaram sua produção e forma sensível de ver o mundo”. Serão duas sessões: às 9h30 e às 14h30.

Já na quinta-feira (28), também às 9h30 e 14h30, é a vez de conhecer as obras do artista brasileiro Cândido Portinari. O espetáculo traça um caminho afetivo por importantes obras de sua trajetória, como “Guerra e Paz”, “Os retirantes”, “Os espantalhos”, “Meninos no Balanço”, “Meninos Soltando Pipas” e “Palhacinhos na Gangorra”, numa oportunidade imperdível para conhecer o trabalho de um dos artistas mais importantes para a arte brasileira.

“Chegamos à última temporada de Espetáculos Didáticos trazendo a história de dois artistas essenciais para a história da arte. Para grande parte dos estudantes é a primeira vez indo a um teatro, e o impacto que isso tem para a formação deles é impressionante e reforça o que é nossa missão há 20 anos: promover o diálogo, valorizar a diversidade cultural e disponibilizar meios para uma educação de qualidade para todos. Estamos certos de que será uma experiência incrível”, afirma João Paulo Andrade, coordenador da Ação Educativa do Instituto Usiminas.

Para participar, grupos escolares podem agendar a participação nas atividades pela Sympla, via www.sympla.com.br/produtor/educativoinstitutousiminas, ou por meio do WhatsApp da Ação Educativa: (31) 98437-3330. A programação completa está disponível no site do Instituto Usiminas: www.institutousiminas.com.

Serviço:

27/09

Ação Educativa

Espetáculos Didáticos

com Cia Druw (SP) – Girassóis

Realização: Instituto Usiminas (MG)

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 9h30 e 14h30

28/09

Ação Educativa

Espetáculos Didáticos

com Cia Druw (SP) – Por Ti Nari

Realização: Instituto Usiminas (MG)

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 9h30 e 14h30