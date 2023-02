Uma programação gratuita e acessível para todas as idades será realizada no mês de março pela Ação Educativa do Instituto Usiminas. Escolas, famílias e toda comunidade poderão participar de atrações com contação de histórias e oficina de gravura.

Uma formação para educadores também está dentro da programação do próximo mês. As atividades são realizadas pelo Instituto Usiminas com o patrocínio da Usiminas, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac 212835.) Os agendamentos e inscrições já podem ser feitos via WhatsApp da Ação Educativa: (31) 98437-3330.

Para as turmas que desejam vivenciar os bastidores do teatro, o pirata Montenegro e sua companheira Macunaíma, interpretados pelos atores Diego Martins e Luzia di Rezende, conduzem a contação Histórias do Teatro.

A partir de um texto lúdico, a dupla compara o teatro a um navio, levando os visitantes a uma experiência cercada de curiosidades no Teatro do Centro Cultural Usiminas. A programação é voltada para escolas e será realizada no dia 1/03 (quarta-feira), com sessões às 9h30 e às 14h.

Os sentidos e o significado do que é impressão serão trabalhados nas atividades da Oficina de Gravura, com Milton Lira. O artista vai apresentar aos participantes os processos de impressão próprios da gravura a partir da técnica da monotipia – gravura de impressão única.

As escolas poderão agendar para participação de turmas no dia 03/03 (sexta-feira), 14h. Já as famílias podem fazer a oficina no dia 04/03 (sábado), 15h, no Centro Cultural Usiminas.

ARTE BRASILEIRA

A produção contemporânea de arte brasileira inspira o curso de formação “O que podemos aprender com a arte contemporânea brasileira?”, com curador da Escola de Artes Visuais do Parque Lage Ulisses Carrilho. A formação será no dia 11/3 (sábado), 10h, no Centro Cultural Usiminas. Neste curso será apresentado um olhar amplo e abrangente para artistas visuais relevantes do cenário brasileiro atual, buscando estimular novas abordagens e discussões sobre arte brasileira em sala de aula, oferecendo referências de autores e artistas que abordam estéticas emergentes em seus trabalhos.

Serviço:

As visitas às exposições do Instituto Usiminas são realizadas por uma equipe de mediadores com o objetivo de desenvolver e realizar atividades de aproximação e conhecimento das obras, períodos artísticos, artistas e linguagens da arte, buscando relacionar os temas das exposições com a experiência de vida dos participantes. As visitas à Galeria do Centro Cultural Usiminas e ao Teatro Zélia Olguin são voltadas para escolas, de terça a sábado, nos horários de 9h30, 13h30, 15h e 18h30, mediante agendamento prévio.