O Instituto Usiminas apresentou nesta quarta-feira (5) ao prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, e ao secretário de Governo, Everton Campos, um balanço das ações realizadas em 2022 e os projetos que serão desenvolvidos em 2023. Conforme a exposição feita na sala de reuniões do gabinete do Executivo, ao todo a Usiminas investiu R$ 29,6 milhões em 46 projetos culturais, esportivos e sociais, por meio das leis de incentivo, em diversas cidades do Vale do Aço. Deste valor, R$ 27,7 milhões foram investidos em Ipatinga, o que representa 93% dos investimentos.

A empresa descentralizou e ampliou sua atuação na cidade, estando presente em 36 territórios e alcançando mais de 200 mil pessoas.

Entre as atividades realizadas em 2022, destacam-se projetos como o “Usiminas na Comunidade”, que promoveu ações de cidadania em diversos bairros de Ipatinga; o “Cultura de Raiz”, que valorizou a cultura local, e o “Esporte Solidário”, que incentivou a prática esportiva entre crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Para 2023, a Usiminas já tem uma série de projetos em andamento, como o “Roteiro Cultural – Encontro com a História de Ipatinga”, que visa promover ações culturais e de lazer na cidade, e o “Compartilhando Saberes”, que realiza oficinas gratuitas potencializando as tradições do Congado do Ipaneminha e uma mostra cultural como forma de resgatar, fortalecer e dar continuidade à tradição na região.

O prefeito de Ipatinga destacou a importância da parceria entre a Usiminas e a cidade, ressaltando que a empresa tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento social e cultural de Ipatinga e região.

“Todo esse trabalho realizado pelo Instituto em parceria com o município demonstra o compromisso da empresa e seus braços institucionais com a nossa população, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida à sociedade. É gratificante ser prefeito de uma cidade que tem uma empresa como a Usiminas, que contribui efetivamente para o êxito das ações do poder público em favor dos interesses coletivos, acredita nas pessoas e investe em um futuro melhor”, refletiu.

A diretora Corporativa de Comunicação e Relações Institucionais da Usiminas, Ana Gabriela Dias Cardoso, antecipou que para o Planejamento de Ações em 2024 será aberto no segundo semestre de 2023 o edital de cadastramento para os Projetos de Incentivo.