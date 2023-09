Entre os dias 18 e 24 de setembro, o Instituto Usiminas estará na programação da Primavera dos Museus de 2023, realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Atividades gratuitas realizadas pela Ação Educativa no Centro Cultural Usiminas e Centro de Memória Usiminas, ambos mantidos pela Usiminas em Ipatinga, se unem a várias outras Brasil em uma ampla programação cultural pautada na preservação do patrimônio e da memória e no potencial formativo de museus e centros culturais.

A programação em Ipatinga contempla as visitas educativas ao Centro de Memória Usiminas, espaço de valorização da memória da cidade e da arte brasileiras, símbolo da valorização e preservação do patrimônio. Famílias e escolas podem agendar visitas gratuitamente. O público também poderá participar das Tardes de Criação que, nesta edição, traz uma Oficina de Escrita que convida os oficineiros a brincar com as palavras por meio de jogos e ativações lúdicas. Há também uma visita especial ao Viveiro de Mudas da Usiminas, importante espaço de preservação ambiental, no mês em que se celebra o Dia da Árvore.

Os interessados em participar devem se inscrever gratuitamente por meio do WhatsApp da Ação Educativa do Instituto Usiminas: (31) 98437-3330 ou pelo site www.sympla.com.br/produtor/educativoinstitutousiminas.

“Nos alegra muito estar novamente na grade de programações da Primavera dos Museus, um período importante e que lança luz sobre a relevância dos equipamentos culturais brasileiros como espaços democráticos e de formação. No ano em que completamos 30 anos de existência do Instituto Usiminas, reafirmamos o nosso compromisso de coparticipação nas comunidades por meio da preservação e salvaguarda do patrimônio”, destaca Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas.

O Instituto Usiminas também é responsável pela administração de quatro equipamentos históricos e culturais em Ipatinga – Centro Cultural Usiminas, Teatro Zélia Olguin, Centro de Memória Usiminas e Estação Pedra Mole, sendo esses três últimos tombados como patrimônio da cidade. Esses espaços reforçam a atuação social da Usiminas em prol da memória e estímulo a novas linguagens e artistas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

18 a 24/09 – 10h às 18h

Exposição – Centro de Memória Usiminas – O acervo do Centro de Memória Usiminas é apresentado pela Ação Educativa do Instituto Usiminas em uma visita que conta a história de Ipatinga e da arte moderna brasileira.

Local: Centro de Memória Usiminas.

19/09 – 14h às 16h

Oficina – Tardes de Criação: Oficina de Escrita – Uma oficina para experimentar novos usos da palavra: brincadeiras, jogos, sorteios, dados e outras técnicas nos convidam a praticar a escrita criativa.

21/09 – 8h e 14h

Visitação – Aventura no Viveiro – Da semente aos frutos, os visitantes terão a oportunidade de contemplar a engenhosidade de uma das florestas mais ricas em biodiversidade do mundo no Viveiro de Mudas da Usiminas.

Local: Viveiro de Mudas da Usiminas.