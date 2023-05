Entre os dias 17 e 27 de maio, o Instituto Usiminas estará na programação da Primavera dos Museus de 2023, realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Atividades educativas gratuitas realizadas no Centro Cultural Usiminas e Centro de Memória Usiminas, ambos mantidos pela Usiminas na cidade de Ipatinga, se unem a várias outras Brasil afora nesta semana de muito cultura e preservação da memória. Haverá curso, palestra, oficina e visitação, ações patrocinadas pela Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A 21ª Semana Nacional dos Museus é um projeto que percorre o Brasil com uma série de atividades voltadas para a valorização cultural dos museus brasileiros. Neste ano, o tema central será “Museus, Sustentabilidade e Bem-estar”, destacando a importância desses espaços como meio de promoção do bem-estar e da sustentabilidade, apoiando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, do qual a Usiminas é signatária.

Para a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, a participação na Semana Nacional dos Museus reforça a atuação social da Usiminas na preservação da cultura e patrimônio nas localidades em que atua. “Buscamos coparticipar diariamente da democratização do acesso à educação e à cultura. Fazer parte dessa programação é reafirmar nosso papel nas comunidades, oportunizando caminhos para o fortalecimento de seu espaço na memória local e nacional, e para o desenvolvimento sustentável”, destaca.

Neste ano, o Instituto Usiminas comemora 30 anos de atuação. Neste período, duas décadas foram dedicadas a um trabalho de formação permanente e gratuito para escolas, instituições e comunidade, via Ação Educativa.

O Instituto Usiminas também é responsável pela administração de quatro equipamentos históricos e culturais em Ipatinga – Centro Cultural Usiminas, Teatro Zélia Olguin, Centro de Memória Usiminas e Estação Pedra Mole, sendo esses três últimos tombados como patrimônio da cidade. Esses espaços reforçam a atuação social da Usiminas em prol da preservação da memória e estímulo a novas linguagens e artistas, destacando o compromisso da companhia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Organizações das Nações Unidas (ONU).

Os interessados em participar dos eventos devem se inscrever gratuitamente por meio do WhatsApp da ação educativa do Instituto Usiminas: (31) 98437-3330, ou pelo site https://www.sympla.com.br/produtor/educativoinstitutousiminas.

Confira a programação completa:

17/05 – 9h30 às 10h10 | 14h às 14h40

TEATRO – Histórias do Teatro. Dois atores convidam a uma aventura que conta a origem e a história do teatro de maneira dinâmica e interativa, comparando a estrutura do Teatro Usiminas a um grande navio.

Local: Centro Cultural Usiminas

19/05 – 19h às 20h

VISITAÇÃO – Visita Noturna ao Centro de Memória Usiminas. Convidamos o público a vivenciar o museu ao anoitecer e a brincar com a luz, sombra, som e silêncio. Uma aventura que mescla mediação e performance.

Local: Centro de Memória Usiminas

20/05 – 15h30 às 17h30

OFICINA – Tardes de Criação – Oficina de Desenho Botânico com Arthur Corrêa. Introdução ao desenho botânico de observação, seus princípios e ferramentas, a partir de técnicas como carvão, grafite e aquarela.

Local: Centro Cultural Usiminas

20/05 – 10h às 12h

PALESTRA – Ateliês e escolinhas livres de arte como patrimônio imaterial do Brasil com Valquíria Prates. Neste curso abordaremos os ateliês de arte e seus métodos explorando os sentidos de coletividade.

Local: Centro de Memória Usiminas