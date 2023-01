A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga (Semcel), por meio do Centro Cultural Municipal Anatólio Lucas da Costa, abrirá nos próximos dias, inscrições para aulas gratuitas de iniciação em música e teatro. As inscrições serão recebidas a partir do dia 24 de janeiro, de forma presencial, no segundo andar do Centro Cultural Municipal, localizado na rua Mariana, nº 119, Centro. Devem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h e de 13h às 18h.

Os inscritos serão submetidos a um teste de aptidão, passando por prova prática para que seja conhecida a familiaridade e habilidades em relação à afinação e ritmo musical.

As aulas serão ministradas pela Escola Municipal de Artes Cênicas Antônio Roberto Guarnieri (Emac) e Escola Municipal de Música Tenente Oswaldo Machado (TOM), unidades de formação artística e fruição cultural do município. Os cursos têm duração de quatro anos para as crianças e três anos para os adultos, sendo ministrados na sede do Centro Cultural Municipal.

Os interessados em artes cênicas poderão se inscrever em quatro modalidades: teatro Infantil, com duas turmas, uma de seis a oito anos e uma de nove a 12; teatro para adolescentes acima de 13 anos; teatro para jovens e adultos acima de 16 anos e teatro para sênior, pessoas acima de 60 anos.

Já as aulas de música contam com as seguintes categorias: iniciação musical para crianças – uma turma de seis a sete anos e uma de oito a nove anos; iniciação musical para adolescentes de 13 a 15 anos; iniciação musical para jovens acima de 15 anos. Há, ainda, as opções de coral infantil, para crianças de sete a 13 anos; coral adulto e orquestra de cordas (nesse caso, exige-se experiência em instrumentos musicais como violino, violoncelo ou viola).

“O projeto faz parte das ações do município voltadas para promover a cultura e mostra a nossa preocupação em formar e revelar novos talentos locais. Acreditamos nas manifestações artísticas como meio de transformação de vidas. É muito empolgante poder promover essa afinidade e aproximação com a arte. O convite também é feito aos mais velhos, pois nunca é tarde para mergulhar no mundo artístico. Estamos com expectativas altas e de portas abertas para receber os interessados e futuros estudantes apaixonados pela arte”, comenta Leonardo Batista, diretor do Departamento de Cultura da Semcel.

No ato de inscrição, o candidato deverá apresentar CPF, identidade, comprovante de residência, uma foto 3×4 e, em caso de menores de idade, os documentos citados dos pais e/ou responsáveis.

As inscrições para as aulas de música poderão ser feitas até 3 de fevereiro e, para artes cênicas, até o dia 15 do mesmo mês. Para obter mais informações os interessados poderão entrar em contato com a Semcel – Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer pelo e-mail semcel.pmi@ipatinga.mg.gov.br.

SAIBA MAIS SOBRE O CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

O Centro Cultural Municipal reúne três importantes unidades de formação artística cultural: a Biblioteca Municipal Zumbi dos Palmares, que abriga mais de 30 mil obras em seu acervo físico e ainda experimenta um novo estágio de modernização, ofertando agora também um novo acervo digital; a Escola Municipal de Artes Cênicas Antônio Roberto Guarnieri (Emac) e a Escola Municipal de Canto e Música Tenente Oswaldo Machado (TOM). As duas últimas instituições oferecem formações artísticas em circo, teatro, dança, palhaçaria, orquestra, coral adulto e infantil, entre outras.