A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC disponibilizou o link para inscrição para a VIII Conferência Municipal de Cultura. O evento acontece nesta terça-feira (12) no plenário da Câmara, a partir das 9h.

Com o tema “Democracia e Direito à Cultura”, o objetivo do encontro é promover o debate entre o Poder Público e a sociedade civil sobre as políticas públicas de cultura a serem desenvolvidas no município.

A Conferência contará com as palestras “Democracia e Direito à Cultura” do Mestre em Ciências Sociais, Cláudio Letro e “Capital Cultural e Construção do Território”, ministrada pelo Doutor em história, Haruf Salmen Spíndola.

De acordo com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga, Carlão Oliveira, a expectativa é que a Conferência seja o ponto de partida para uma ampla discussão sobre a cultura do município. “A Conferência Municipal de Cultura é fundamental para traçar uma linha de atuação entre o poder público e os agentes de cultura do município dentro das diretrizes das Conferência Nacional de Cultura”, apontou o secretário.

Com a participação de artistas, agentes culturais, gestores públicos e sociedade civil, a ideia da administração municipal é consolidar a Conferência como espaço de reflexão sobre as principais prioridades para o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor. O link para inscrição está disponível no site da prefeitura. https://www.ipatinga.mg.gov.br