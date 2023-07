Celebrando 50 anos de carreira, João Bosco sobe ao palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, no dia 12 de agosto (sábado), às 20h, pela Série MPB, última atração do projeto em 2023. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e via Sympla, a partir de R$ 25 (meia-entrada).

A Série MPB é realizada com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com o apoio do Instituto Usiminas. O projeto conta com produção da Ubuntu Produções, coprodução da Plural Cultura e Entretenimento, assessoria de imprensa de Silvania Pereira e parceria local com a Vilana Projetos Especiais.

Em única apresentação, João Bosco apresenta seu mais novo show Abricó-de-Macaco, premiado com um Grammy Latino de melhor canção em língua portuguesa, para a faixa título, ao lado dos músicos Kiko Freitas (bateria), João Baptista (baixo) e Daniel Sampaio (guitarra). No repertório do show, João Bosco canta sucessos em retrospectiva. Clássicos como “Papel Machê”, “O Bêbado e a Equilibrista” e “Corsário” se fazem presentes, para a plateia cantar e celebrar junto.

CINCO DÉCADAS

Mineiro de Ponte Nova, João Bosco tem pré-história musical vivida em Ouro Preto (MG), cidade onde teve o caminho cruzado com o de Vinicius de Moraes, de quem se tornou parceiro em músicas nunca lançadas em disco. Uma das revelações da música brasileira em 1972, Bosco debutou no mercado fonográfico ao lado de Antônio Carlos Jobim, com quem dividiu o primeiro título da série Disco de bolso, iniciativa do jornal O Pasquim.

SÉRIE MPB

De volta a Ipatinga em 2023, a Série MPB teve início em maio com o show dos Gilsons, formado pela união de José, Francisco e João Gil, filho e netos de Gilberto Gil. A Banda Blitz, sucesso da década de 80, foi a segunda atração; e Jackson Antunes, com o espetáculo Coração Caipira, foi no dia 15 de julho.

Outras duas edições da Série MPB levaram para Ipatinga artistas consagrados da música brasileira, de renome internacional, como Erasmo Carlos, Lenine, Sidney Magal, Alceu Valença, Almir Sater, o projeto Encontro Marcado (Flávio Venturini, 14 Bis e Sá & Guarabyra) e Paralamas do Sucesso.

Serviço:

João Bosco Quarteto – 50 Anos de Carreira

12/08 (sábado), 20h

Teatro do Centro Cultural Usiminas, Ipatinga

Ingressos: a partir de R$ 25,00 (meia-entrada) via Sympla

Classificação: Livre

Mais Informações: (31)3822-3031 / @seriempb