Menos de três meses após ser promovido para comandar os Estúdios Globo no lugar de Ricardo Waddignton, Amauri Soares meteu a tesoura nas novelas da emissora. Foi dele a ordem para cortar os beijos entre Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) em Vai na Fé para não afugentar os telespectadores mais conservadores. O novo chefão pediu ainda para o romance lésbico de Terra e Paixão ser discreto, e até promoverá a cura gay em Amor Perfeito.

Segundo o Notícias da TV, Amauri, que é diretor da emissora desde 2020, acumula o novo cargo oficialmente há menos de um mês e quer manter o público da Globo sentado de frente para a TV. Apesar de saber que é preciso investir em uma nova geração de telespectadores, o executivo não quer afastar da programação quem dá audiência para a TV aberta há quase 60 anos.

No caso de Vai na Fé, Amauri não quis comprar uma briga com os evangélicos, que aprovam a história de Rosane Svartman. O diretor achou que botar uma mulher casada para se envolver com sua personal trainer já era mais do que suficiente e que exibir um beijo entre as duas seria afrontar demais um tipo de público que é abraçado pelas novelas bíblicas da Record.

E é justamente por isso que o executivo é chamado de “bispa” (assim mesmo, no feminino) em referência a Edir Macedo, o fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record. O apelido tem razão de ser, já que o bispo também costuma passar a tesoura em cenas mais ousadas.

É claro que decisões como essas não são tomadas de forma unilateral. Amauri tem o aval de Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo. Já entre a equipe do todo-poderoso – que tem integrantes gays, lésbicas entre outros identificados com a cultura queer -, o constrangimento é total, uma vez que não há concordância com as atitudes do patrão. Além do apelido “carinhoso”, seus funcionários tratam suas decisões como censura.

O QUE DIZ A GLOBO?

Procurada pelo Notícias da TV, a Globo se limita a explicar que alterações nas histórias são comuns, sem dar mais detalhes sobre a interferência direta de Amauri Soares nas mudanças recentes.

“Toda novela está sujeita a ajustes. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo. Faz parte do processo, como já vivenciamos inúmeras vezes”, justifica a assessoria de imprensa da emissora.