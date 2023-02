“Lá no Rio tem funkeiro, Na Bahia, chicleteiro

E em Belô tem belôzeiro! E em Belô tem belôzeiro!

Eu sou belôzeiroooô, vim pra cair na folia…!”

Entoando seu hino em alto e bom som, o Bloco de Belô, mais conhecido como o bloco dos jornalistas e comunicadores da capital mineira, está de volta ao Carnaval neste sábado, dia 18 de fevereiro. A concentração está marcada para acontecer a partir das 14h e o cortejo terá início às 17h.

O trajeto permanecerá o mesmo – subir a rua da Bahia, descer a avenida Álvares Cabral e entrar à direita na rua Espírito Santo. E a dispersão, às 21h, será em frente ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, na avenida Álvares Cabral. A expectativa é arrastar aproximadamente 300 mil foliões durante seis horas de muita música e diversão.

O Bloco de Belô, criado em 2014, vem em uma crescente de público, atraindo cada vez mais um número considerável de foliões que curtem estilos musicais como o axé retrô, o pop nacional e também as músicas autorais do bloco, como o sucesso de 2019, Belôzeiro, composto pelo vocalista da Banda de Belô, o baiano Alex Rodrigues.

HOMENAGEM À CAPITAL

Segundo Robhson Abreu, jornalista, produtor cultural e criador do Bloco de Belô, para este carnaval o bloco apresentará sua nova canção autoral, uma homenagem à Belo Horizonte.

A música, também composta Alex Rodrigues, fala sobre a alegria, cores, horizontes e nosso povo encantador. “Capital da Alegria, com certeza, será o nosso novo hit. É uma canção fácil de guardar, parece até um jingle da cidade. Todos vão aprender a letra e sair cantarolando por aí”, diz o jornalista. “Nossa ideia é não deixar ninguém parado. Nosso cortejo será só alegria”, completa Rodrigues.

Além de um repertório caprichado e recheado de sucessos e canções autorais, o Bloco de Belô homenageará os 22 anos da morte da cantora Cássia Eller e também, os 75 anos de idade da roqueira mais pop do Brasil, a talentosa Rita Lee.

“Vamos homenagear essas artistas e uma outra pessoa em especial, o meu amigo e criador do bloco Tamborins Tantãs, o jornalista Ney Mourão, que nos deixou em julho passado. Todos nós, que estamos neste corre do Carnaval, sentimos muito a sua falta. Era uma pessoa extraordinária e que nos deixou um legado incrível. Juntos, criamos a Associação dos Blocos de Rua de Belo Horizonte, a AbraBH. Hoje a entidade representa 42 blocos de rua, de diversas regiões da capital. O Carnaval de BH me deu amigos maravilhosos e Ney, com certeza, foi um deles”, emociona-se Abreu.

NOVIDADES EM 2023

Uma das grandes novidades para o Carnaval de 2023, conta Robhson Abreu, é a criação da banda show do Bloco de Belô, composta por seis músicos profissionais. A intenção, garante o produtor cultural e jornalista, é oferecer uma nova formação que possa atender às festas no interior do Estado e também encontros de blocos, ensaios organizados e até mesmo eventos empresariais e sociais como formaturas.b

A estreia da banda baile aconteceu no último dia 4 de fevereiro, no Underground Black Pub, no bairro Dom Cabral, na capital mineira. Foram mais de cinco horas de folia e muita música boa.

O encontro reuniu os blocos Filhos da PUC MG, Vou Ali e Volto, Ziguiriguidum e o Belô. E pela reação dos foliões, a banda foi super aprovada. Tanto que o bar estuda a possibilidade de organizar uma ressaca de carnaval ou uma festa fora de época com os mesmos blocos. “Foi difícil deixar o palco. As pessoas queriam mais e, infelizmente, tivemos que encerrar. Mas outros encontros estão por vir. Muitas surpresas em 2023. Basta nos seguir nas redes sociais”, diz Rodinei Gomes, um dos vocalistas da nova banda.

E para pôr o Bloco de Belô nas ruas no dia 18 de fevereiro, a agremiação conta este ano com o patrocínio de empresas de comunicação como o jornal Diário do Comércio, a revista Pão de Queijo Notícias (PQN), o Jornal de Belô e as assessorias de imprensa Rede Comunicação e Metas Comunicação. E também da Namastê Estamparia e Qualyt Events.

O bloco conta ainda com o apoio de mídias parceiras como o jornal online Diário de Contagem, TV Contagem, o Guia BH e a revista e portal Cenários Minas. “É importante ver o empenho das empresas de comunicação em apoiar as iniciativas do Bloco de Belô. Afinal de contas, o bloco é de todos os comunicadores. Todas as marcas terão uma ótima visibilidade de seus negócios”, garante Rangel Fernandes, coordenador de marketing do Bloco Belô.

Fernandes afirma que a agremiação carnavalesca criada pelo jornalista Robhson Abreu vem se destacando no cenário musical e também no propósito de sempre reunir os jornalistas e comunicadores da capital mineira. Nestes nove anos de cortejo, o Bloco de Belô viu seu público aumentar consideravelmente, atraindo a atenção da mídia, de patrocinadores, apoiadores e parceiros.

“Saímos no primeiro ano com 20 amigos e chegamos em 2020 com 250 mil foliões. É gratificante ver que o Bloco de Belô se tornou realmente um dos queridinhos da folia e mais, que seus seguidores permanecem fiéis. Nossos ‘belôzeiros’ são demais”, completa o coordenador.

Serviço:

E para quem quiser colaborar com o Belô, o bloco está comercializando suas camisas. Cada peça tem custo de R$ 100,00 e podem ser reservadas pelo WhatsApp (31) 98428-3682. Pagamentos por PIX, dinheiro ou cartão.

BLOCO DE BELÔ

Dia 18 de fevereiro, sábado

CONCENTRAÇÃO: a partir das 14h

Rua da Bahia entre rua dos Guajajaras e Av. Álvares Cabral

CORTEJO: a partir das 17h

Subir rua da Bahia, descer a avenida Bias Fortes e entrar à direita na rua Espírito Santo

DISPERSÃO: 21h

Avenida Álvares Cabral, em frente ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais

Para cobertura, faça seu credenciamento: l1nk.dev/CdADs