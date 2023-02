Nos próximos dias, os espaços do Instituto Usiminas terão funcionamento diferenciado em função do feriado de Carnaval. O Centro Cultural Usiminas fecha a partir de amanhã (18) e o Centro de Memória Usiminas inicia o recesso no domingo (19). Porém, a visitação às Ruínas da Estação de Pedra Mole funciona normalmente em parte do fim de semana.

A bilheteria do Centro Cultural Usiminas estará fechada de sábado a quarta-feira de Cinzas, com reabertura no dia 23 (quinta-feira), em horário normal (terça a sábado, de 12h às 20h). Durante o período que estiver fechada, o público poderá garantir ingressos para os próximos espetáculos pelo site sympla.com/institutousiminas.

Serviço:

Centro Cultural Usiminas

Foyer, Galeria Hideo Kobayashi, Teatro, Biblioteca Central de Ideias e Moara Entreatos Café

– Fechados: dias 16, 18, 19, 20, 21 e 22 de fevereiro

– Abertos: dia 17, em horário normal

Reabertura dia 23 de fevereiro, em horário normal (terça a sábado, de 12h às 20h)

*Não haverá Delivery de Livros nesta terça (21), com retorno na quinta (23)

Bilheteria

– Fechada de 16, 18, 19, 20, 21 e 22 de fevereiro

– Aberta: dia 17, em horário normal

Reabertura dia 23 de fevereiro, em horário normal (terça a sábado, de 12h às 20h)

Vendas on-line no sympla.com.br/institutousiminas

Centro de Memória Usiminas:

– Fechado dias 16, 19, 20, 21 e 22 de fevereiro

– Aberto dia 18 de fevereiro em horário normal (10h às 18h)

Reabertura dia 23 de fevereiro, em horário normal (10h às 18h)

Estação de Pedra Mole:

Funcionamento normal

– Dias 16 e 17 (quinta e sexta), das 10h às 15h

– Dia 18 (sábado), das 9h às 16h

– Dia 19 (domingo), das 10h às 13h

(A Estação de Pedra Mole não funcionará no feriado, reabrindo na quinta 23)