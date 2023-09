Voltado para professores e educadores com o tema: “Obras do acervo Usiminas: um passeio na história da arte brasileira – arte contemporânea”, o curso de formação já está com inscrições abertas. Ministrada pelo professor e curador do Centro de Memória Usiminas, Rodrigo Vivas, o encontro será neste sábado (30), às 10h, no Centro de Memória Usiminas. A formação gratuita é realizada pelo Instituto Usiminas, como contrapartida social do Projeto Implantação do Centro de Memória Usiminas, patrocinado pela Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac – 211736).

Rodrigo Vivas é doutor em História da Arte, professor do Programa de Pós-Graduação e Graduação da UFMG, professor Permanente do Programa de Pós-graduação em Artes da Escola de Belas Artes e professor Associado da graduação da mesma instituição.

Neste encontro serão debatidos conceitos importantes da arte contemporânea e sobre como esse pensamento se reflete nas obras expostas no acervo permanente do Centro de Memória. Todos os participantes receberão certificado. As inscrições podem ser feitas pelo Whatsapp da Ação Educativa (31) 98437-3330. A palestra contará com intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

A palestra reforça o compromisso da Usiminas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Organizações das Nações Unidas (ONU), levando para o público educação de qualidade, valorização do patrimônio cultural e sustentabilidade.

Serviço:

Ação Educativa | Palestra

“Obras do acervo Usiminas: um passeio na história da arte brasileira – arte contemporânea”

Rodrigo Vivas (MG)

30/09 (sábado), 10h

Local: Centro de Memória Usiminas (Rua Antares, 681 – Castelo)

Inscrições gratuitas: (31) 98437-3330