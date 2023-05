Na próxima sexta-feira (12), a partir das 20h30, a Orquestra de Câmara do Vale Aço fará um concerto especial no teatro do Centro Cultural Usiminas em Ipatinga, em homenagem ao Dia das Mães, que será celebrado neste domingo (14).

Com um repertório dedicado às mulheres na música brasileira, a Orquestra traz canções de compositoras consagradas, dentro de vários estilos musicais, tendo como representante Chiquinha Gonzaga, Dona Ivone Lara, Rita Lee, Marina Lima, Maria Bethânia, Marisa Monte entre outras, apresentando assim uma noite memorável, digna para presentear e relembrar.

ORQUESTRA DE CÂMARA DO VALE AÇO

A Orquestra de Câmara do Vale Aço, atuando na região há mais de 20 anos, tem o patrocínio da Usiminas através do Ministério da Cultura pela Lei Federal de Incentivo a Cultura e através do Governo de Minas Gerais pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Conta ainda com o apoio da Prefeitura de Timóteo através da Secretaria de Educação e Cultura, Esporte e Lazer.

Serviço:

Noite de Orquestra Homenagem às Mães

Data: 12/05 – sexta-feira

Hora: 20h30

Local: Centro Cultural Usiminas – Shopping Center do Vale do Aço

Ingressos: Inteira: R$ 4,00 / Meia-entrada R$ 2,00