A Orquestra de Câmara do Vale do Aço apresenta seu tradicional Master Class de Orquestra, no dia 3 de setembro (domingo), às 19h no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. Músicos convidados executarão a suíte número 1 da Ópera Carmem de Georges Bizet e a marcha nupcial original da obra Sonho de Uma Noite de Verão, do compositor Felix Mendelssohn, sob a regência do maestro Eliseu Barros.

No encerramento do Master Class, o maestro Vinícius Saturnino Chaves regerá a sinfonia número 1 de Beethoven. A Orquestra de Câmara do Vale do Aço promete uma noite de música de qualidade, trazendo muita cultura para a região.

As inscrições apara o Master Class, gratuitas e com seleção, poderão ser feitas através do link: https://forms.office.com/r/P6rF5sSnvX

A Orquestra de Câmara do Vale Aço vem atuando na região há 24 anos, tem o patrocínio da Usiminas e da Consul através do Governo de Minas Gerais pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Conta ainda com o apoio da Prefeitura de Timóteo através da Secretaria de Educação e Cultura, Esporte e Lazer.

Serviço:

Master Class de Orquestra

Data: 03/09

Hora: 19h

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas – Shopping Vale do Aço

Ingressos: Entrada Franca mediante retirada do ingresso na bilheteria do teatro ou no site www.sympla.com.br. Bilheteria: 31 3822-3031