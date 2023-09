A Orquestra de Câmara do Vale do Aço realizará, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, um concerto dedicado inteiramente às crianças trazendo novamente para a região a interpretação do tradicional conto russo de Sergei Prokofiev, “Pedro e o Lobo”, onde a orquestra será acompanhada por uma contadora de estórias. No concerto, a orquestra também interpretará obras de trilhas sonoras infantis atuais como Moana, Aladdin, A Pequena Sereia, Frozen, Batman e Os Vingadores. Uma noite musical para a criançada ouvir e se divertir!

A Orquestra de Câmara do Vale Aço vem atuando na região há 24 anos, tem o patrocínio da Usiminas e da Consul através do Governo de Minas Gerais pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Conta ainda com o apoio da Prefeitura de Timóteo através da Secretaria de Educação e Cultura, Esporte e Lazer.

Serviço:

Data: 11/10/2023

Hora: 20h

Duração: 1h

Classificação: Livre

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas – Shopping Center do Vale do Aço

Ingressos: Inteira R$ 4,00 / Meia-entrada R$ 2,00 (na bilheteria do teatro ou no site www.sympla.com.br. Bilheteria: 031.3822-3031).