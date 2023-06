É fato que os Beatles acabaram em 1970, mas eles ainda vão lançar uma canção inédita neste ano, “a música final”. Segundo Paul McCartney, em entrevista ao programa Today, da BBC Radio 4, o feito será possível graças à inteligência artificial, que recriará a voz do cantor original da banda, John Lennon, a partir de uma demo nunca antes divulgada.

“Era uma demo que John tinha e na qual trabalhamos. Acabamos de finalizá-la”, disse McCartney à BBC, antes de anunciar que a música chegará à mídia até o final deste ano. “Nós conseguimos captar a voz de John e torná-la pura, por meio da inteligência artificial. Então, mixamos a gravação como faríamos normalmente. Isso dá algum tipo de margem de manobra”, finalizou ele.

Segundo o portal Exame, a demo foi entregue a Paul pela viúva de Lennon, Yoko Ono, e estava listada em uma fita cassete com o nome “For Paul” (Para Paul). As faixas foram gravadas em 1980, pouco antes da morte do artista.

O nome da música ainda não foi revelado, mas alguns especialistas na trajetória dos Beatles especulam que a canção seja baseada na composição de Lennon de 1978, chamada “Now and then”.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA MÚSICA

A canção, apesar de inédita, não é a estreia do uso de inteligência artificial para relembrar a carreira dos Beatles. No documentário “Get Back”, disponível na Disney+, o editor Emile de la Rey chegou a separar cada voz individual dos músicos com o uso da IA.

“Ele conseguiu ‘extrair’ a voz de John de um pequeno trecho da fita cassete”, comentou McCartney no programa de rádio. “Tínhamos a voz de John e um piano e ele poderia separá-los com IA. Eles disseram para máquina: ‘Essa é a voz. Isso é uma guitarra. Tire a guitarra'”, completou.

Para McCartney, a ideia de usar essa tecnologia para recuperar a voz de Lennon é estranha, mas representa os avanços do futuro. “Eu não fico muito na internet, mas as pessoas vão me dizer: ‘Ah, sim, tem uma faixa em que John está cantando uma das minhas músicas’, e é só IA, sabe? É meio assustador, mas empolgante, porque é o futuro. Teremos apenas que ver aonde isso leva”, contou ao programa.

O FIM DOS BEATLES

A banda anunciou sua separação oficial em abril de 1970, um mês antes do lançamento da música “Let it Be”. São muitos os rumores acerca dos motivos, muitos deles envolvendo o conturbado relacionamento entre John Lennon e Yoko Ono. Ao todo, lançaram 14 álbuns em 10 anos.

Dos quatro Beatles originais, somente dois ainda vivem: Paul McCartney (81) e Ringo Starr (82). O cantor John Lennon foi assassinado aos 40 anos, em 8 de dezembro de 1980, por um homem chamado Mark Chapman, que disse, mais tarde, ser contrário ao cantor e a tudo o que ele representava. Mark pediu um autógrafo de uma cópia do disco “Double Fantasy” ao artista disparou quatro tiros nas costas e ombros de Lennon. Após o feito, ele permaneceu no local até que a polícia chegasse e se declarou culpado pelo crime.

George Harrison, o quarto Beatle, morreu em 29 de novembro de 2001, vítima de câncer na garganta que entrou em metástase e se espalhou pelo corpo. Em 1999, o guitarrista também sofreu um ataque dentro de casa, feito por um fã de 36 anos que esfaqueou o artista nos pulmões e na cabeça com uma faca de cozinha. Em 2001, ele passou por uma operação para remover um tumor dos pulmões e, mais tarde, um cerebral. Ele morreu alguns meses depois, na casa de um amigo.