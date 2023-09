No Visita Noturna, o público é convidado a participar de uma visita sensorial pelo espaço, com muita conversa, performance e dinâmicas com luz, som, sombra e silêncio. O encontro já está marcado: dia 29/09 (sexta-feira), às 19h. Essa é uma das atividades que integram o Programa de Educação Patrimonial da Ação Educativa do Instituto Usiminas, em setembro. A iniciativa tem patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e já está com inscrições abertas.

No sábado (30), Rodrigo Vivas, curador e doutor em história da arte, reúne o público no Centro de Memória para uma palestra sobre arte brasileira e contemporânea. A iniciativa é uma contrapartida social do Projeto Implantação do Centro de Memória Usiminas. “Esse ciclo de palestras reafirma nosso espaço como referência na educação patrimonial e reforça nosso compromisso em promover conhecimento e fortalecer o patrimônio local”, destaca João Paulo Andrade, coordenador da Ação Educativa do Instituto Usiminas.

Em setembro também tem a edição Bela Vista do Rota 60 saindo da praça Jocimar Ferreira de Moraes numa viagem conduzida por dois curiosos personagens, passando por pontos turísticos da cidade, contando histórias do processo de produção do aço e, claro, fazendo uma parada para um lanche.

Grupos escolares, instituições e famílias já podem agendar a participação nas atividades pela Sympla, via https://www.sympla.com.br/produtor/educativoinstitutousiminas, ou pelo WhatsApp da Ação Educativa: (31) 98437-3330. A programação completa está disponível no site do Instituto Usiminas: https://www.institutousiminas.com/.

Como espaço permanente para conversar sobre arte, patrimônio e a história de Ipatinga, o Centro de Memória Usiminas também fica aberto à visitação de quarta a domingo.

A Ação Educativa do Instituto Usiminas, há 20 anos, reforça a atuação social da Usiminas em busca de valorizar a diversidade cultural e o patrimônio das localidades onde mantêm operações, e fortalecer iniciativas em prol da formação, da educação de qualidade e do desenvolvimento local. Trabalha, também, para promover a aproximação de famílias, estudantes e professores às diversas linguagens artísticas e educativas que fazem a diferença na vida das comunidades. Tudo isso em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que tem diretrizes para o ensino das artes nas escolas e estabelece as aprendizagens essenciais na Educação Básica, colocando os alunos como protagonistas e impulsionando a expressão de sentimentos e criatividade no processo artístico.

Serviço:

16/09

Ação Educativa/Programa de Educação Patrimonial

Rota 60 – Edição Bela Vista

Realização: Instituto Usiminas (MG)

Local: Ipatinga

Horário: 8h

Ponto de Encontro: Praça Jocimar Ferreira de Moraes – Rua Inhapim, 256

29/09

Ação Educativa

Visita Noturna

Realização: Instituto Usiminas (MG)

Local: Centro de Memória Usiminas

Horário: 19h

30/09

Ação Educativa

Programa de Formação com Professores

Obras do acervo Usiminas: um passeio na história da arte brasileira – arte contemporânea

Realização: Instituto Usiminas (MG)

Local: Centro de Memória Usiminas

Horário: 10h

Duração: 2h