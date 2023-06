De uma região que tem a indústria do aço em sua essência, nasce também um novo olhar sobre o agregado siderúrgico. O coproduto, gerado a partir da fabricação do aço, se tornou matéria-prima para obras de arte, depois de uma pesquisa inédita da artista plástica Rosane Dias. Aliando arte, sustentabilidade e economia criativa, surge o projeto Agregando Arte.

A iniciativa é realizada pela artista plástica Rosane Dias e, para além da produção de obras de arte, busca promover a capacitação técnica, posicionamento profissional, geração de trabalho e renda e consequentemente estimular a economia criativa da região. O projeto conta com patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, reforçando a atuação social da empresa em contribuir para a redução da desigualdade social e em fortalecer o desenvolvimento sustentável das comunidades onde está presente.

“Diante da necessidade de explorar novas ideias para reutilização desse resíduo, iniciei, em 2016, uma pesquisa em busca por soluções criativas para transformá-los em produtos artesanais, objetos de valor estético, funcionais e que possam contribuir para o desenvolvimento cultural, social e econômico das comunidades onde trabalhamos. De forma totalmente artesanal, consegui transformar a matéria-prima em tintas, produzindo cores inspiradas na região do Vale do Aço, e uma massa que possibilita a criação de objetos tridimensionais, como biojóias, objetos de decoração e brindes”, detalha Rosane Dias.

Para aprender a utilizar o agregado siderúrgico como matéria-prima, durante oito meses, em aulas semanais, as artesãs selecionadas para participar receberão atividades teóricas e práticas e serão estimuladas a relacionar a matéria-prima com a cultura local para criar produtos artesanais originais e sustentáveis.

Os conteúdos vão desde a identificação com a cultura e identidade territorial, passando pelas técnicas de preparação, pigmentação e utilização do agregado siderúrgico, sensibilização para o design até a parte do empreendedorismo. Em parceria com o Sebrae Minas será oferecido também treinamento de controle financeiro e atendimento ao cliente.

A participação no projeto é gratuita e as inscrições devem ser feitas no site www.agregandoarte.com.br até o dia 27 de junho (terça-feira), 18h. São 20 vagas e a lista dos selecionados será divulgada no mesmo site.