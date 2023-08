A comunidade de Ipatinga e região se prepara para embarcar em uma emocionante jornada pela sua rica herança cultural com o lançamento do projeto “Roteiro Cultural: Encontro com a História de Ipatinga”. Com a proposta de promover a valorização do patrimônio cultural, o projeto oferece oficinas e visitas mediadas para apresentar três roteiros culturais no município, sendo eles: Arquitetura e Arte, Natureza e Religiosidade e Caminhos do Trem, formados por 14 patrimônios na cidade.

O projeto é uma iniciativa da produtora cultural e historiadora Leila Cunha e da Turismóloga Aparecida Sampaio, que conhecem o potencial cultural do município, e buscam, de forma lúdica e divertida, apresentar o encontro da memória com a história do município por meio dos roteiros. “Queremos que este projeto desperte nos participantes o desejo de conhecer e divulgar os bens patrimoniais como também de transformá-los, por meio da educação patrimonial e do turismo, em lugares vivos.”, disse Leila Cunha.

ROTEIROS CULTURAIS E PATRIMÔNIOS

Os locais a serem visitados são cheios de memórias, ligados a cada período marcante da história de Ipatinga. Cada roteiro possui elementos e tempos diferentes, mostrando assim a riqueza e a diversidade desta história, podendo o viajante escolher qual quer conhecer.

O roteiro “Arquitetura e Arte” conta a história de Ipatinga a partir de espaços que expressam a arquitetura adotada na concepção do seu espaço, como também a presença e importância da arte desde os seus primórdios. Nele, são apresentados os patrimônios: Fazendinha (Ferroviários), Academia Olguin (Santa Mônica), Teatro Zélia Olguin (Cariru) e Grande Hotel Ipatinga – Centro de Memória Usiminas (Castelo).

O “Natureza e Religiosidade” representa a presença da natureza e religião em nosso Pouso de Água Limpa, significado do nome Ipatinga na língua Tupi. Nele o viajante conhecerá 5 patrimônios: Parque Ipanema (Veneza), Ficus Elástica (Cariru), Igreja Nossa Senhora da Esperança (Horto), Clube Dançante Nossa Senhora do Rosário (Ipaneminha) e a Igreja São Vicente de Paulo (Ipaneminha).

Já o roteiro “Caminhos do Trem”, vinculado à história da ferrovia de Ipatinga, é formado pelas Ruínas Estação Pedra Mole (Cariru), a Casa dos Ferroviários (Veneza), o Pontilhão de Ferro (Centro), a Estação Memória Zeza Souto (Centro) e o Complexo Turístico Estação Pouso de Água Limpa (Veneza).

PASSAPORTE

Os participantes das visitas mediadas receberão um passaporte para registrarem o passeio. “A ideia é que o visitante apresente este passaporte em todos os patrimônios para que ele seja carimbado e assinado pelo responsável do patrimônio cultural visitado. Ao concluir a visitação de um dos roteiros, o participante poderá acessar o site www.finotratoproducao.com.br e emitir o seu certificado, tornando-se assim um viajante amigo dos patrimônios culturais de Ipatinga”, explicou Leila Cunha.

OFICINA

Para dar início às atividades do projeto será realizada a oficina “Encontro com a História de Ipatinga”, com Cidinha Sampaio e Leila Cunha, nos dias 8 e 10 de agosto, às 19h30, na Academia Olguin (bairro Santa Mônica). “Uma experiência enriquecedora de descobertas, experiências e diálogo sobre a importância e a preservação dos patrimônios culturais de Ipatinga.”, disse Leila Cunha. As vagas são gratuitas e limitadas.

“O projeto contempla várias atividades, iniciando com as oficinas no mês de agosto, e se estende até o mês de outubro, com a realização das visitas mediadas. Convidamos o público para acompanhar e participar das atividades do projeto”, acrescentou a historiadora.

As inscrições para as oficinas são gratuitas e serão realizadas pelo telefone 31 9838-4814. Todas as informações e programação do projeto estão disponíveis no instagram: (@finotratoproducao)

O projeto “Roteiro Cultural: Encontro com a História de Ipatinga” é uma realização de Leila Cunha e Cidinha Sampaio, produção da Fino Trato Produção, e apoio da Cozinha & Arte e patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.