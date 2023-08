O projeto Parque de Histórias entrega nesta terça-feira (8), à Secretaria de Educação de Ipatinga 680 livros para serem distribuídos entre as bibliotecas das escolas públicas municipais da região. O acervo é composto por exemplares da obra “João mata sete”, de autoria da contadora de histórias Flora Manga e André Vieira. Ilustrado por Renato Alarcão, o livro foi lançado pela iniciativa durante o Salão do Livro Vale do Aço 2023, realizado em março. A ação conta com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio do Instituto Usiminas.

“Agosto é o mês do folclore e nada melhor do que entregar a Ipatinga os livros ‘João mata sete’. É uma história cheia de referências aos costumes, às tradições do povo brasileiro e ao hábito de contar histórias encantadoras”, destaca a arte-educadora Raquel Vieira, a Flora Manga.

Na história, um alfaiate chamado João, ao ser atormentado por moscas, deu um golpe e matou sete insetos de uma vez. Orgulhoso, ele costurou uma faixa com a frase “João mata sete”, pendurou-a no peito e saiu pelo mundo para exibir o feito. Ele só não esperava se envolver em enrascadas, e conta com sua inteligência típica de um caipira matreiro para ficar a salvo.

LIVRO É UMA DAS ETAPAS DO PROJETO

Além da doação de livros, o projeto promoveu um workshop de contação de histórias para 240 professores da rede pública e realizou espetáculos em seis escolas municipais da região (Maria Rodrigues Barnabé, João Amparo Damasceno, Everson Magalhães de Souza, Henrique de Freitas Badaró, Lucinda Fernandes Madeira e Padre Cícero de Castro), beneficiando cerca de 1.500 crianças.

Não parou por aí. Houve o concurso “Leitores na escola”, e cada uma das escolas elegeu os 20 alunos que mais leram e os premiaram com um exemplar do livro “João mata sete”. Ao todo, 120 crianças receberam a obra, que também está disponível na Biblioteca Central de Ideias, do Instituto Usiminas, espaço voltado para a formação de leitores e fomento do acesso à leitura.

QUEM É FLORA MANGA

Flora Manga é storyteller, arte-educadora e produtora cultural. Ministra cursos de formação e oficinas para educadores com foco no poder das histórias. Idealizou e coordenou diversos projetos de educação patrimonial tendo como elemento central as histórias populares, folclore e clássicos da literatura universal. É apresentadora do programa de TV e canal no Youtube “A Fantástica Loja de Histórias da Flora Manga”, uma referência para pais e professores.

O Projeto Parque de Histórias Contos Populares e Universais é patrocinado pela Usiminas e pela Mineração Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Ele foi concebido e é realizado por Raquel de Souza Vieira, a Flora Manga.