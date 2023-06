Queen Experience In Concert estará em cartaz neste sábado (1º), no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. O espetáculo é considerado um dos maiores em tributo à banda britânica já montado nas Américas, e já foi assistido por mais de 250 mil pessoas.

A Queen Experience integra o projeto “Queen Experience In Concert”. Idealizado em 2018 pela BRZ Produções, o espetáculo soma a marca impressionante de mais de 150 apresentações em um ano, tendo passado por todas as capitais do Brasil, além do Chile.

O espetáculo traz aos palcos os maiores sucessos da banda original Queen, como: “Don’t Stop me Now”, “Killer Queen”, “Under Pressure”, dentre outros. O Queen Experience tem o objetivo de homenagear e relembrar a mente brilhante de Freddie Mercury juntamente com John Deacon, Brian May e Roger Taylor.

Além da experiente banda e do vocalista, que impressionam a plateia com sua performance e extensão vocal, o espetáculo conta com a produção geral de Mayra Mello, direção executiva de Daniela Schiarreta e direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. Direção musical do maestro Eduardo Pereira, preparação corporal de Ewerton Novaes e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo.

A turnê já percorreu mais de 100 cidades brasileiras, como São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina, Curitiba, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Foz do Iguaçu, Maceió, Joinville, Natal, Fortaleza, Manaus, Boa Vista, Campinas, Santos, entre outras. Tendo sua experiência internacional com turnê no Chile, Argentina e Uruguai.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla. Siga o @queenexperiencetribute no Instagram para mais informações.