A tão sonhada pré-seleção da Escola de Teatro Bolshoi já está com data remarcada para Ipatinga. A Academia Olguin recebe no próximo dia 18 de agosto os profissionais de uma das mais importantes escolas de balé do mundo, que vem em busca de novos talentos para ocupação de vagas para 2024.

Prevista para acontecer em junho, a pré-seleção foi adiada em função de intempéries que fizeram com que fosse cancelado o voo que iria trazer as profissionais da Escola Bolshoi a Ipatinga. Na primeira fase se inscreveram bailarinas e bailarinos das cidades de Ipaba, Caratinga, Betim, Santana do Paraíso, Manhuaçu, Vitória da Conquista (BA), Rio de Janeiro e, é claro, Ipatinga.

De acordo com Salette Olguin, diretora artística da Academia Olguin, a abertura de novo período de inscrições é uma oportunidade para quem ainda não se inscreveu no primeiro momento poder participar da audição. “Trata-se de uma oportunidade única ter os profissionais de uma escola tão renomada como o Bolshoi aqui na nossa cidade. Nós da Academia Olguin estamos orgulhosos em poder proporcionar esse momento ímpar, dando essa oportunidade a bailarinos de toda a região em ter seu desempenho avaliado, de poder participar de uma audição de alto nível”, avalia Salette.

Quem já se inscreveu basta comparecer nos horários já pré-determinados no edital, quando realizou a inscrição no primeiro semestre. Quem ainda não se inscreveu tem a oportunidade até as 23h59 min do dia 15 de agosto. O valor da taxa é de R$ 30,00 e informações podem ser obtidas pelo site www.escolabolshoi.com.br.

Esta é a primeira fase do processo para ocupação das vagas para 2024. A fase final – Chamada Especial, acontece em Joinville, no período de 25 a 29 de setembro. O resultado da pré-seleção, que será realizado em 18 de agosto na Academia Olguin, localizada na rua Ipê 763, no bairro Horto, será divulgado no site da Escola.

Serviço:

Audição Escola do Teatro Bolshoi em Ipatinga

18/08/2023 a partir das 8h30 conforme inscrição no edital

Local: Academia Olguin – Rua Ipê, 763, Bairro Horto, Ipatinga/MG

