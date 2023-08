Ipatinga se prepara para receber mais um show do cantor Renato Teixeira, no dia 26/08 (sábado), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Renato apresenta “Romaria”, espetáculo originado da famosa canção de mesmo nome, lançada em 1978. Os últimos ingressos para o espetáculo estão com ingressos à venda na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas e via Sympla.

“Romaria” se inspira no impacto que a canção causou no coração dos brasileiros durante as festas dos trezentos anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, no rio Paraíba. A canção vive um momento de consagração, ao lado dos grandes clássicos da música brasileira. Diante da opinião pública brasileira, a canção se transformou no “hino oficial dos nossos peregrinos”.

O espetáculo comovente é capaz de emocionar as pessoas, que canta e conta um Brasil mais amplo, mais profundo e mais representativo. A produção é de Favo Cultural, Jackson Martins e Laranjeira Produções; assessoria de imprensa local de Silvania Pereira.

RENATO TEIXEIRA

Renato Teixeira renova a música caipira com grandes espetáculos e sua carreira nunca esteve tão em evidência como nos últimos anos. O cantor se apresenta em todo país, fazendo cerca de 100 shows a cada ano. Além de “Romaria” e outros shows, Renato leva para o público os espetáculos Amizade Sincera (Renato Teixeira e Sérgio Reis), Tocando em Frente (Renato Teixeira, Almir Sater e Sérgio Reis), A emoção de um encontro (Renato Teixeira e Oswaldo Montenegro).

Nos últimos anos, Renato fez três DVDs e três CDs repletos de novas canções – trabalhos premiados com 3 Grammys e dois prêmios da música brasileira, além de muitos CDs e DVDs vendidos.

Serviço:

Renato Teixeira – Romaria

26 de agosto (sábado), 20h

Teatro do Centro Cultural Usiminas – Ipatinga

Ingressos a venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas, das e pelo Sympla