Estão abertas as inscrições para mais uma palestra gratuita do curso de formação para professores e educadores, realizado pela Ação Educativa do Instituto Usiminas. Ministrado pelo professor Rodrigo Vivas, o encontro traz à tona discussões sobre as pinturas e gravuras do acervo artístico da Usiminas e sua relevância no contexto da arte brasileira moderna e contemporânea. O encontro será no dia 12 de agosto, às 10h, no Centro de Memória Usiminas.

A iniciativa é uma contrapartida social do Projeto Implantação do Centro de Memória Usiminas, realizado pelo Instituto Usiminas com patrocínio da Usiminas, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Essa é a quinta palestra da série.

Rodrigo Vivas, doutor em História da Arte, irá apresentar parte do acervo artístico que foi sendo constituído ao longo dos 60 anos de operações da Usiminas e que é exibido atualmente no Centro de Memória Usiminas. O curso busca ampliar o entendimento de pintura e gravura como expressão, além de discutir como essas técnicas, no contexto da exposição do Centro de Memória, estão em diálogo com uma ampla produção artística brasileira. Os participantes receberão certificado e a palestra contará com intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Nas palavras do coordenador da Ação Educativa, João Paulo Andrade, “esse ciclo de palestras com Rodrigo Vivas contribui para reafirmar a vocação do Centro de Memória Usiminas como uma referência na educação patrimonial e discussão sobre as artes. Cada encontro fortalece a relevância que essa coleção possui como lugar de produção de conhecimento e como patrimônio da cidade de Ipatinga”.

Os interessados em participar podem realizar inscrição pela Sympla, por meio do site sympla.com.br/produtor/educativoinstitutousiminas, e pelo Whatsapp da Ação Educativa: (31) 98437-3330.

A Ação Educativa do Instituto Usiminas reforça a atuação social da Usiminas em busca de valorizar a diversidade cultural e o patrimônio das localidades onde mantém operações, além de fortalecer iniciativas estruturantes em prol da formação, da educação de qualidade e do desenvolvimento local. Também, trabalha para promover a aproximação de famílias, estudantes e professores com diversas linguagens artísticas e educativas que fazem a diferença na vida das comunidades.