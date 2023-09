Aproximadamente 200 alunos da Rede Municipal de Educação participaram nos dias 19 e 20 de setembro do projeto “Roteiro Cultural: Encontro com a História de Ipatinga”. Nesta edição, os alunos aprenderam um pouco mais da história do munícipio visitando os “Caminhos do Trem”, conhecendo patrimônios históricos preservados pela Prefeitura de Ipatinga e que remontam a história da estrada férrea no município.

O roteiro “Caminhos do Trem” apresentado no circuito dessa semana, os participantes tiveram a oportunidade de visitar e conhecer a história das Ruínas Estação Pedra Mole (Cariru), das Casas dos Ferroviários (Veneza), do Pontilhão de Ferro (Centro), da Estação Memória Zeza Souto (Centro) e do Complexo Turístico Estação Pouso de Água Limpa (Veneza).

A historiadora e uma das idealizadoras do projeto, Leila Cunha, falou um pouco sobre os pontos turísticos visitados. “Iniciamos a visita na Estação Ferroviária Pedra Mole, a primeira edificação pública de Ipatinga, inaugurada em 1922, localizada à margem do Rio Piracicaba. Abandonadas durante décadas, as ruínas do velho prédio estavam cobertas pelo mato e o acesso era muito difícil, até que em 2019 a Usiminas a restaurou transformando em um local de visitação carregado de histórias”, disse Leila.

A historiadora informou que na sequência, o público percorre os outros pontos, encerrando o trajeto no Complexo Turístico Estação Pouso de Água Limpa. “O Complexo, inaugurado em 1999, foi criado para registrar a importância que a estrada de ferro teve no desenvolvimento da região, oferecendo à população a oportunidade de experimentar um costume determinante no início da ocupação do Vale do Aço – andar de trem. Neste local, os participantes também têm a oportunidade de conhecer a “Maria Fumaça”, locomotiva de origem alemã de 1937, movida a vapor, com seu carro que comporta 68 passageiros”, acrescentou.

Para o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlão Oliveira, é fundamental preservamos o patrimônio histórico do município para as próximas gerações. “A Prefeitura de Ipatinga mantêm o maior zelo com o patrimônio, inclusive, hoje, tombados como a Estação Memória, para que a história de nossa cidade possa continuar sendo contado para nossas crianças, em projetos como esse”, pontuou o secretário.

O “Roteiro Cultural: Encontro com a História de Ipatinga” já contemplou mais de 650 alunos. Segundo Cidinha Sampaio, uma das idealizadoras, o projeto conta com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. “Somos muito gratos por esta parceria, que tem contribuído para que a história da cidade seja, de certa forma, eternizada para futuras gerações, valorizando o patrimônio material, imaterial e ambiental do município”, acrescentou Leila Cunha.

Aqueles que têm interesse em conhecer os patrimônios deste e dos outros roteiros culturais também podem realizar a visitação online aos espaços. Para isso, basta acessar https://www.finotratoproducao.com.br/ e conferir a visita 360 de cada patrimônio cultural.