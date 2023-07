O site Movieguide, um guia de filmes e séries para famílias cristãs e conservadoras, fez um alerta para que os pais não levem seus filhos para assistirem ao filme da Barbie que estreia no dia 20 de julho em vários países.

O motivo do alerta é que a história da boneca mais famosa do mundo foi tomada por personagens paralelos que atendem à agenda LGBTQ+. Os analistas do Movieguide declaram que há personagens lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros retratados no filme.

– Eles tinham um mercado e um público para essa franquia, mas o ignoraram completamente. Milhões de famílias teriam ido aos cinemas e comprado ingressos, mas, em vez disso, a Mattel optou por atender a uma pequena porcentagem da população que provou repetidamente abandonar as bilheterias – diz um membro da equipe Movieguide.

– As famílias precisam saber o quanto isso é ruim. Além de ser uma oportunidade de negócios perdida para uma marca amada, o filme em si é malfeito.

O site completa a crítica dizendo que o filme distribuído pela Warner Bros. pode ter o mesmo fim que as produções recentes da Disney que fracassaram na bilheteria. Os últimos oito lançamentos da empresa tiveram prejuízo de 900 milhões de dólares (aproximadamente R$ 4,3 bilhões).

Com informações do Pleno.News