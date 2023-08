Neste sábado (26), às 9h30 e às 14h, o Centro de Memória Usiminas recebe mais uma rodada de visitas do Projeto Pedra Mole Estação das Artes. O projeto apresenta a história da primeira estação ferroviária do Vale do Aço, a centenária Estação Pedra Mole, além de destacar os outros 14 bens tombados pelo patrimônio histórico cultural de Ipatinga. A iniciativa tem o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, e é realizada pelo Grupo Teatral Boca de Cena, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Em novo formato, o projeto é realizado no Centro de Memória Usiminas, enquanto o acesso às Ruínas da Estação Pedra Mole continua suspenso. Uma adaptação cenográfica com imagens da Estação Pedra Mole foi criada no Centro de Memória Usiminas para continuar contando a história por meio do espetáculo “Retrato de Trem”, especialmente concebido para o projeto. Os cenários foram pintados pela artista plástica Magda Libânia, assessorada pelos também artistas plásticos Waldir Lima e Vitor Anacleto.

A intervenção Retrato de Trem narra as vivências de um povo em torno da construção da Estação Ferroviária de Pedra Mole. No elenco Bárbara Pavione, Cláudio Oliver, Daniela Alves, Luis Yuner e Mari Antonacci, com direção artística de Claudinei de Souza e direção geral de Marilda Lyra.

CONCURSO DE REDAÇÃO

Nesta segunda edição do projeto, os alunos do Ensino Fundamental II da rede de ensino de Ipatinga estão convidados a participar do II Concurso de Redação do projeto Pedra Mole – Estação das Artes Ano II. O objetivo é preservar, valorizar e estimular a pesquisa, a criatividade, a originalidade e a leitura, além de sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância do Patrimônio Histórico de Ipatinga. O tema é “A importância da preservação do patrimônio histórico cultural de uma nação”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 27 de outubro de 2023, exclusivamente pela escola onde o aluno estuda, ficando esta responsável pela pré-seleção e coordenação do envio de no máximo dez redações por instituição de ensino. Os 30 melhores trabalhos receberão certificados de participação e os três primeiros colocados serão contemplados, respectivamente, com tablet, Kindle e smartphone. O regulamento e informações estão disponíveis no Instagram @bocadecenaipatinga ou podem ser solicitadas pelo e-mail bocadecenateatro@gmail.com. Mais informações: (31) 99966 4166 / (31) 98883 3142

Serviço:

Projeto Pedra Mole Estação das Artes – Ano II

Agosto – 26/08, às 9h30 e ás 14h

Setembro – 5, 6, 18, 22, 23, 25, 27, 28 e 30

Horários: 9h30, 13h30 e 15h (dias de semana) e 9h30 e 14h (sábados)

Local: Centro de Memória Usiminas (Rua Antares 950, Bairro Castelo, Ipatinga/MG)

Agendamento prévio via whatsapp da Ação Educativa do Instituto Usiminas: (31) 98437-3330.