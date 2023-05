Mais uma edição do Salão do Livro Vale do Aço movimenta a região com uma extensa programação cultural, voltada para escolas, famílias e toda comunidade. A 14ª edição do Salão do Livro chega ao Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, de 23 a 28 de maio, com o objetivo de promover a literatura e o hábito da leitura com atividades totalmente gratuitas, como espetáculos teatrais e musicais, oficinas, contação de histórias, feira de livros, lançamentos de livros, formação para educadores e duas exposições em homenagem ao escritor e cartunista caratinguense Ziraldo, que celebrou 90 anos em 2022.

O 14º Salão do Livro Vale do Aço é realizado com o patrocínio da Usiminas, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e apoio do Instituto Usiminas, do Shopping Vale do Aço, com produção executiva da Base Projetos Especiais. A programação completa está no site www.salaodolivrovaledoaco.com.br.

Ziraldo é um dos escritores mais relevantes de nossa cultura, com uma infinidade de obras literárias que inspiraram o teatro, o cinema e as artes plásticas. Em parceria com o Instituto Ziraldo, os visitantes do 14° Salão do Livro Vale do Aço terão a oportunidade de desbravar a obra literária o cartunista na exposição Através do Z, que será montada na Galeria Hideo Kobayashi do Centro Cultural Usiminas. A mostra promete ser uma experiência sensorial focada no objeto livro e no leitor, trazendo a força da palavra escrita e da imagem, marcas registradas de Ziraldo há mais de 5 décadas.

Outra homenagem prestada ao escritor de Caratinga será a instalação “Ziraldolândia” no Foyer do Teatro do Centro Cultural Usiminas. Composta por 60 desenhos e caricaturas inspiradas no Ziraldo, produzidas por cartunistas e ilustradores de todo Brasil que fazem parte da CartuMinas, grupo criado para engajar e dar visibilidade aos trabalhos realizados pelos cartunistas mineiros e prestar homenagens a grandes nomes nacionais.

AGENDAMENTO ESCOLAR

Estudantes e educadores das escolas do Vale do Aço vão poder viajar pela obra de Ziraldo da plateia dos espetáculos teatrais inspirados nos sucessos do autor, como parte da programação de agendamento escolar. O grupo Casa Laboratório apresenta “Uma Professora Muito Maluquinha”, de 24 a 26 de maio, em sessões às 9h, às 10h20 e às 14h40, no Teatro do Centro Cultural Usiminas.

Na Tenda Literária, no Jardim Interno do Centro Cultural Usiminas, a programação para escolas vai contar com a apresentação “Maracatu Brincante”, do Grupo Farroupilha – Claudiane Dias e Dani Dornelas, no dia 24 de maio. O grupo DaMa Espaço Cultural leva “Lua e as Estrelas”, espetáculo musical inspirado nos livros de Ziraldo O menino da Lua e Menina das estrelas, para a tenda literária, no dia 25 de maio. Já no dia 26 de maio, os contadores de histórias Sandra Lane e Vilmar de Oliveira apresentam “Ziraldo, o menino de mil ideias”.

O agendamento escolar pode ser feito com a Ação Educativa do Instituto Usiminas pelo Whatsapp (31) 98437-3330.

FEIRA DE LIVROS

Os amantes da literatura e dos livros podem esperar por mais uma Feira de Livros composta pelas principais editoras e distribuidoras de Minas Gerais. Este ano, a Feira ganhou mais espaço, ocupando o Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas com 19 estandes, palcos para lançamentos de livros, contações de histórias e apresentações musicais. Quem passar pela Feira poderá participar também do cineminha literário, de intervenções artísticas e saraus.

Para incentivar o hábito da leitura, criando novos leitores, mais uma vez teremos o Vale-livro, que será distribuído, em parceria com secretarias municipais de educação e empresas locais, para alunos de escolas públicas que visitam a Feira de Livros e podem sair do evento comprando pelo menos um título literário.

Serviço:

14° Salão do Livro Vale do Aço

De 23 a 28 de maio de 2023

De quarta a sexta-feira, das 9h às 21h, sábado, das 10h às 21h e domingo, das 10h às 18h.

Local: Centro Cultural Usiminas

Contatos e informações para agendamento escolar: 31 98437 3330

(Disponibilidade de Intérprete de Libras com agendamento prévio)

Siga nas redes sociais – Facebook: @salaodolivroipatinga | Instagram: @salaodolivrova

www.salaodolivrovaledoaco.com.br

ENTRADA GRATUITA