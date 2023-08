A agência de viagens online, 123milhas, anunciou nesta segunda-feira (28) a demissão de centenas de funcionários. A empresa afirma que a redução do quadro de pessoal é parte de um plano de reestruturação, mas não confirma o número exato de desligamentos.

A empresa atribui os cortes à queda nas vendas, provocada pela crise econômica. Em um comunicado, a 123milhas diz que “está trabalhando para, progressivamente, estabilizar sua condição financeira”.

No dia 18 de agosto, a empresa já havia suspendido a emissão de passagens da sua linha promocional, com embarques previstos de setembro a dezembro de 2023. A decisão não afetou os demais produtos ofertados pela empresa.

A 123milhas informou que está devolvendo os valores pagos pelos clientes por meio de vouchers, que podem ser usados para adquirir passagens, hotéis e pacotes da própria agência. No entanto, advogados afirmam que os consumidores têm direito a receber o dinheiro de volta, inclusive com correção de juros.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA DA 123MILHAS

“A 123milhas informa que iniciou hoje, 28/08, um plano de reestruturação interna, com redução do tamanho da equipe para se adequar ao novo contexto da empresa no mercado. Essa difícil decisão faz parte das medidas para mitigar os efeitos da forte diminuição das vendas. A empresa está trabalhando para, progressivamente, estabilizar sua condição financeira”.

*Gazeta Brasil