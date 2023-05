A partir de julho de 2023, os pagamentos dos servidores públicos (ativos e inativos – aposentados e pensionistas) da Prefeitura de Coronel Fabriciano serão feitos por meio do banco Caixa Econômica Federal. Com isso, será necessário que todos os funcionários providenciem a abertura de conta no banco.

O pagamento do salário referente ao mês de julho, que ocorre no último dia útil dentro do mês trabalhado, será feito por meio da nova instituição.

A Caixa Econômica foi a vencedora do Edital 007/2023 e comprou a folha de pagamento do funcionalismo público por um período de 60 meses. A folha adquirida pela instituição engloba os servidores ativos e inativos, totalizando hoje 3.947 servidores – sendo 3.250 ativos e 697 aposentados e pensionistas, que recebem pelo Prevcel. Com isso, o município repassará R$ 547.428,67 imediatamente ao Prevcel, fortalecendo o caixa da autarquia.

A assinatura do contrato aconteceu nessa segunda-feira (15), na Prefeitura de Coronel Fabriciano.

Na ocasião, estavam presentes o secretário de Governança Financeira e Orçamentária, Wander Ulhoa e os representantes da Caixa Econômica Federal, Rodrigo Jesus Gouvêa, Superintendente regional Nordeste de Minas; José Severino Queiroz Ribas, Superintendente Executivo Governo Nordeste de Minas; Leandro Subtil, Superintendente Executivo Varejo Vale Aço e Riseth Bastos Cotta Lana, Gerente Geral Rede Agência de Coronel Fabriciano

SEM CUSTO PARA O SERVIDOR

A Secretaria de Governança Financeira e Orçamentária da prefeitura destaca que todos os servidores deverão abrir a conta até o mês de junho para evitar qualquer problema relacionado ao crédito de salário.

Para isso, um calendário de atendimento especial que será montado pela instituição, com data e local por setores, será informado nos próximos dias pela Prefeitura juntamente com a instituição.

Os funcionários poderão optar pela abertura de conta-salário na Caixa Econômica, sem custos ou taxas.