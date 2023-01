As ações da Petrobras tiveram quedas expressivas na Bolsa de Valores nessa quinta-feira (26), após o indicado do presidente Lula (PT), Jean Paul Prates, assumir a presidência da companhia. Às 15h43, os papéis ordinários da empresa recuavam em 2,8%, com preço de R$ 29,54. Por sua vez, as ações preferenciais também caíam a 2,9%, com preço de R$ 26,15.

Prates se licenciou do cargo de senador pelo PT nesta semana. Como parlamentar, chegou a propor um fundo que utilizasse o dinheiro pago pela Petrobras aos acionistas e outros recursos para estabilizar o preço dos combustíveis. Hoje, os valores são atrelados ao preço no mercado estrangeiro.

A política de preços é um dos pontos sensíveis da empresa, na avaliação de Prates. Durante os trabalhos na equipe de transição, ele afirmou que a metodologia é uma política de governo, e não de Estado.

A Petrobras adota o modelo de Preço de Paridade Internacional (PPI), o que faz com o que o preço da gasolina, do etanol e do diesel acompanhe a variação do preço do barril de petróleo no mercado internacional.

Jean Paul Prates se reunirá ainda nesta tarde com o presidente Lula. No encontro, deverão começar a discutir nomes que poderão ser indicados pelo governo ao conselho de administração, dentre outros temas.

NOMEAÇÃO

A nomeação de Prates foi aprovada nesta quinta pelo conselho de administração da Petrobras por unanimidade. Agora, o nome precisa ser validado pela assembleia-geral de acionistas, que deve ser convocada com um mês de antecedência.

Além da presidência, Prates foi indicado para integrar o conselho de administração da Petrobras. Seu nome havia sido aprovado durante análise interna por parte dos comitês de elegibilidade e de pessoas.

*FolhaPress