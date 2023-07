A AeC, maior empresa brasileira de contact center, segue expandindo a sua operação e forte atuação na geração de empregos. Com mais de 5.300 profissionais já contratados em Minas Gerais em 2023, a companhia conta com 100 novos postos de trabalho abertos em sua unidade de Governador Valadares.

As vagas são de início imediato para atendente, em regime presencial e treinamento ainda neste mês, contando com remuneração compatível com o mercado, além de direito a vários benefícios, como plano de saúde e odontológico. Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e noções básicas de informática.

Os interessados devem se cadastrar diretamente no site da empresa (sou.aec.com.br). A primeira etapa do recrutamento é uma prova on-line, e, após a aprovação, a empresa entra em contato com os candidatos. Por isso, é importante manter os dados atualizados no portal.

Hoje, a AeC desponta como uma das grandes empregadoras do Brasil, com 45 mil funcionários em suas unidades pelo país, e mais de 16 mil pessoas contratadas só no primeiro semestre deste ano, em especial jovens de 18 a 24 anos em busca do primeiro emprego.

SOBRE A AeC

A AeC é apontada como a líder brasileira na entrega de soluções de experiência do cliente e gestão de processos terceirizados. Servindo as principais marcas do mercado nacional, conquistou, nos dois últimos anos, a posição de Empresa do Ano de BPO pela conceituada Frost and Sullivan. Líder também nas práticas de ESG, recebe, há sete anos consecutivos, o título de Melhor Empresa de Serviços pelo Prêmio Época Negócios 360°.

Com um olhar inovador, o seu diferencial está no modo como integra o cuidado com as pessoas e aplica tecnologia de ponta em seus processos, como inteligência artificial, robotic process automation, serviços em nuvem e ferramentas de analytics e segurança. Atualmente, a AeC conta com mais de 45 mil colaboradores em 17 unidades distribuídas por sete estados do país.

É certificada pelo instituto Great Place to Work como uma das melhores empresas para se trabalhar e, somente em 2022, promoveu mais de 5,8 mil colaboradores internos. Com uma combinação única de Tecnologia e Calor Humano, completa 31 anos de história conquistando, apenas no último ano, 27 importantes prêmios e reconhecimentos do mercado.