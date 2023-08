A Amazon lançou oficialmente nesta terça-feira (8) seu primeiro cartão de crédito no Brasil em parceria com o Bradesco e em duas versões, Amazon Prime e Amazon.com.br. O cartão tem bandeira Mastercard e permitirá reversão de até 5% do valor da compra, o chamado “cashback”, em pontos Amazon, que não expiram e poderão ser usados em qualquer compra na varejista. O cartão também não cobra anuidade.

Segundo o presidente da Amazon no Brasil, Daniel Mazini, a solicitação do cartão poderá ocorrer a partir de várias frentes, seja diretamente no site da Amazon ou mesmo durante o ciclo de compras do consumidor. O cartão estará disponível para solicitação de todos os clientes até o final de agosto.

“Você pode fazer o pedido e a aprovação do seu cartão durante o seu ciclo de compra, uma vez aprovado, se aprovado… o cartão já pode ser utilizado na sua compra”, disse Mazini em evento de lançamento em São Paulo ao lado do diretor vice-presidente do Bradesco, José Rocha, e do vice-presidente sênior de Soluções para o Cliente da Mastercard Brasil, Leonardo Linares.

“Além disso, você pode procurar ‘cartão Amazon’ no próprio site da Amazon e vai aparecer a página para você pedir o cartão e também através de canais do próprio Bradesco.”

O lançamento ocorre em um momento de início de ciclo de queda dos juros no Brasil, após uma redução pelo Banco Central de 0,5 p.p. na Selic, a 13,25% ao ano, e de medidas do governo federal para redução da inadimplência — como o Desenrola Brasil — e estímulo ao consumo.

“Do lado da Amazon, você vai expandir as vendas”, disse o diretor vice-presidente do Bradesco, José Rocha, sobre o lançamento. “Do lado da bandeira, e de nós como emissores, (vai) expandir as nossas bases de clientes… isso certamente vai acontecer pelo diferencial que existe no produto e pela parceria das três corporações, uma parceria de longuíssimo prazo.”

DIFERENÇAS ENTRE OS CARTÕES

Os benefícios diferem de um cartão para o outro. O cartão para clientes Amazon terá “cashback” de 3% para compras dentro do site, enquanto para os clientes do cartão de crédito Amazon Prime, a reversão em pontos será de 5%.

Para ambos os cartões, o retorno será de 2% para compras em restaurantes, drogarias, viagens, entretenimento e compras internacionais, e 1% em todas as outras compras fora do site.

A assinatura Amazon Prime custa atualmente R$ 14,90 no plano mensal e R$ 119 no anual, de acordo com a página da gigante do comércio eletrônico no Brasil.

O lançamento também ocorre de olho no segundo semestre, período em que usualmente há uma procura maior por produtos no varejo, com a temporada de descontos da Black Friday, em novembro, e as comemorações de final de ano.

*UOL