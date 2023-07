O Banco Mercantil está entre as melhores empresas para se trabalhar pelo 9º ano consecutivo, segundo ranking regional do Instituto Great Place To Work (GPTW), divulgado na quarta-feira (28/06). A instituição financeira concorreu na categoria “Empresas de Grande Porte”, com 1000 ou mais funcionários e obteve uma pontuação melhor que a do ano passado.

De acordo com a gerente de Talentos e Cultura do Banco, Priscila Lopes, o resultado é fruto das mudanças realizadas nos últimos anos na gestão do Mercantil, que busca a valorização dos seus profissionais, dando a eles oportunidades de crescimento na carreira. Além disso, são oferecidos, cada vez mais, treinamentos e capacitações, sendo realizadas campanhas e ações que promovem um ambiente de trabalho de respeito à diversidade e de cuidados com a saúde mental.

“O banco teve quase dois mil colaboradores respondentes na pesquisa desta edição. Independentemente do ranking, vejo como melhoria no processo”, analisa Priscila.

Neste ano, 254 empresas mineiras foram inscritas no GPTW e 70 foram premiadas. “O prêmio é motivo de orgulho por fazermos parte desse time, além de ser uma ferramenta importante para atração de talentos. Esse reconhecimento contribui ainda mais para o engajamento dos nossos colaboradores, formando um clima positivo, em que todos são importantes ”, destaca a gerente de Talentos e Cultura do Banco Mercantil.

SOBRE O GPTW

O ranking GPTW 2023, organizado pelo Instituto Great Place To Work (GPTW), reconhece empresas a partir do mapeamento das suas melhores práticas e de uma pesquisa realizada com os colaboradores, onde são analisados quesitos sobre valores, confiança, inovação, eficácia da liderança, movimento da liderança e maximização do potencial humano.