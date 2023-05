Com o objetivo de ampliar o apoio às micro e pequenas empresas (MPEs) mineiras, que geram emprego e renda, fortalecendo a economia, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) reduziu as taxas e oferece, a partir desta terça-feira (2), condições especiais de crédito. As MPE poderão contratar financiamentos pagando 5% ao ano, mais a Selic, e com prazo de 11 meses de carência. A oferta é por tempo limitado.

O crédito do BDMG está vinculado ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), destinado a empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões e limitado ao valor máximo de R$ 150 mil. O BDMG oferece ainda condições exclusivas para os clientes Fidelidade, empresas lideradas por mulheres (participação societária de 50% ou mais há pelo menos seis meses) e àquelas que desenvolvem atividades ligadas a Arranjos Produtivos Locais.

“Com a essa oferta especial e o acesso ao crédito 100% digital, queremos apoiar ainda mais os micro e pequenos empreendedores, responsáveis diretos pela maior parte dos empregos, para que consigam aumentar seu capital de giro, equilibrar seu fluxo de caixa, por vezes reorganizar suas dívidas, reformar ou ampliar o seu negócio”, explica o presidente do BDMG, Gabriel Viégas Neto. “Diferente das outras instituições, além da taxa reduzida, nós não vinculamos a contratação do financiamento à adesão a outros produtos, como seguros e outros”, diz.

No ano passado, o banco desembolsou para as MPEs R$ 363,1 milhões, valor 20% superior a 2021, trazendo impactos positivos para a economia mineira. De acordo com o Sebrae, as micro e pequenas empresas respondem por 78% de todos os empregos do país e por 30% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Em Minas Gerais, são 610 mil pequenos negócios, que viabilizam quase 2 milhões de postos de trabalho, impulsionando a economia de todas as regiões do estado.

SUPORTE A QUEM MAIS PRECISA

As vantagens de contratar o crédito do BDMG são conhecidas por clientes como Luigina Sica, microempreendedora, proprietária da Padaria Palermo, em Belo Horizonte. Sempre que a empresa demanda algum suporte financeiro, ela acessa as linhas de crédito do banco. “A primeira operação foi para capital de giro, e a segunda, para reformar o espaço que era praticamente o mesmo há 30 anos”, lembra. “Me chamou a atenção as taxas e condições bem acessíveis para mulheres, para alavancar os negócios. Depois do financiamento do BDMG pude gerenciar melhor o empreendimento”.

A facilidade do acesso ao crédito também surpreendeu Altair Saraiva, proprietário e gestor de um centro automotivo, também na capital mineira. “Uns amigos me falaram do banco e entrei na internet para ver. Quando analisei a carência e as taxas vi que não tinha comparação com outros bancos”, explica. “Fiz o pedido e fui acompanhando o processo on-line. Rapidamente apareceu ‘aprovado’ e o dinheiro estava na conta”.

As contratações são realizadas de forma digital pelo site www.bdmg.mg.gov.br. Os gestores interessados também podem procurar um correspondente bancários, se preferir.