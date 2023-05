No Brasil, o tempo médio de trabalho para uma empresa se organizar e pagar os impostos é o maior em todo o mundo. De acordo com os dados mais recentes do Banco Mundial, cada companhia local precisa de 1,5 mil horas por ano, em média, para lidar com a carga tributária.

Segundo o portal da Revista Oeste, o ranking da instituição mostra o Brasil como líder isolado entre os países com mais horas de trabalho estruturar o pagamento de impostos no mundo. Na segunda posição, por exemplo, está a Bolívia, com cerca de mil horas anuais. Cerca de 500 menos, assim, em comparação aos brasileiros.

No top 5 do Banco Mundial também estão Venezuela, Líbia, e Chade. Em horas, as quantidades são 920, 889 e 834, respectivamente. Nenhuma dessas nações alcançou fama por solidez econômica, bons índices de prosperidade ou elevados indicadores de bem-estar social.

BRASIL, G20 E OS IMPOSTOS NO MUNDO

Por figurar entre os 20 países mais relevantes do globo, o Brasil faz parte do G20. No bloco, a nação com o segundo maior peso é a Argentina (311 horas). No ranking global, os argentinos aparecem na 50ª posição e a média mundial é de 233 horas.

A alta complexidade da carga tributária tira dinheiro da iniciativa privada, transferindo recursos para o governo. Em nações desenvolvidas e referência na geração de oportunidades, as horas para esse mesmo fim costumam ser menores.

Em Cingapura, nação conhecida por ter uma das economias mais pujantes e inovadoras do planeta, o número ficou em 64 horas. Ou seja: diferente do Brasil, é uma das menores quantidades de tempo para pagar impostos no mundo.