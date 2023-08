A secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Luísa Barreto, falou aos gestores da Cenibra sobre o “Cenário Político e Governança – Desafios e Oportunidades para as Empresas de Minas Gerais”.

A palestra fez parte do encontro de executivos da empresa com o objetivo de buscar sinergia entre as iniciativas da organização e as políticas públicas, criando impacto positivo para o desenvolvimento territorial. Na ocasião, Luísa Barreto reiterou o compromisso do Estado em fortalecer parcerias com as empresas mineiras.

O evento ocorreu nessa terça-feira (29), na Casa de Hóspedes da Cenibra, em Belo Oriente.