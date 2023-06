Em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira (28), Cláudio Zambaldi foi eleito presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga. Sua chapa “União e Participação” foi a única inscrita no processo eleitoral, que foi realizado na sede da entidade, por meio de aclamação. Os membros eleitos da nova diretoria executiva e do conselho fiscal estarão no comando da CDL durante o biênio 2023-2025.

Essa será a segunda vez que Cláudio Zambaldi ocupará o cargo de presidente da CDL, já que entre os anos 2013 e 2017 esteve à frente da entidade. Para ele, é uma satisfação poder assumir o comando da CDL mais uma vez e trabalhar em prol da classe empresarial, buscando contribuir com a geração de emprego e renda no município. “Fico muito feliz com o apoio que eu tive para essa responsabilidade. Gostaria também de dizer que vou assumir esse cargo com o compromisso de dedicar ao máximo possível em ações e projetos que vão beneficiar o empresariado”, afirmou.

O presidente eleito da CDL de Ipatinga ainda ressaltou que esse é o começo de uma jornada desafiadora e que está ciente dos obstáculos que irá enfrentar. “Ser presidente de uma entidade não é uma tarefa fácil, mas tenho a certeza que com o apoio dos diretores e dos associados, vamos vencer todos os obstáculos e deixar a nossa marca na história da CDL de Ipatinga e na cidade”, afirmou.

Serviço:

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA (Gestão 2023-2025)

DIRETORIA EXECUTIVA

CARGO – NOME – EMPRESA ASSOCIADA

Diretor Presidente – Cláudio Zambaldi Oliveira – Rara Opção

Vice-Presidente – Wander Luis Silva – Sicoob Vale do Aço

Diretor Financeiro – Amaury Gonçalves – Agplan

Diretor de Produtos e Serviços – Luís Henrique Alves – Tropical Lanches

Diretor Comercial e de Expansão – Márcio Caldeira de Souza Penna – Casa do Ruralista

Diretor de Eventos e Comunicação – Thiago Celso Coelho – OdontoCompany

Diretor de Assuntos Públicos e Municipais – Pedro Henrique de Souza – Diferencial Imóveis

Diretor de Meio Ambiente – Cleiber Ribeiro da Silva – Ana Isa Calçados

Diretor de Assuntos de Tecnologia e Gestão de Empresas – Isaac Monteiro de Castro – Livraria João Paulo II

CONSELHO FISCAL

Titular – Waldecy Castro – Art Publish

Titular – Jésus Henrique Silveira e Silva – Jésus Henrique Silveira e Silva

Titular – Célio Firmino Souza – Drogaria Veneza

Suplente – Wanderlúcio Diniz M. A. Mota – Talentus Informática

Suplente – Abílio Maurício Maciel V. Machado – Audácia

Suplente – Hely Evangelista Júnior – Grampian